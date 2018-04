Aún aquejado por dolores musculares, Lionel Messi no se entrenó a la par de sus compañeros del Barcelona y sólo realizó trabajos en el gimnasio para recuperarse del partido que el conjunto catalán ganó 4-1 ante la Roma, por la Champions League. Y hasta podría descansar el sábado, cuando por la fecha 31ª los dirigidos por Eduardo Valverde reciban al Leganés. Que el astro no esté ciento por ciento recuperado de la dolencia que lo marginó de los amistosos con Italia y España es una situación que preocupa –y mucho– al cuerpo médico del seleccionado argentino. Los médicos catalanes le piden que se exija sólo lo necesario, algo que pareció acatar ante los italianos.

Toda la Argentina, empezando por el entrenador Jorge Sampaoli, enciende velas y ruega porque su capitán no se lesione, cuando restan 68 días para el inicio del Mundial de Rusia, que marcará una nueva oportunidad para la Selección de hacerse de un trofeo que le es esquivo desde hace 32 años.

Con intención de darle descanso, el técnico Valverde mandaría a la Pulga al banco de suplentes ante el Leganés por la Liga española, pero para poder contar con él desde el arranque el próximo martes en la revancha contra la Roma y asegurar la clasificación a semifinales de la Champions.

Porque si bien está mejor de la sobrecarga muscular en el isquiotibial y aductor de la pierna derecha, a Messi no se lo ve del todo recuperado. Los médicos le recomendaron regular la cantidad de piques cortos y no hacer movimientos muy explosivos. Pruebas al canto: ante la Roma no sólo no convirtió goles sino que además le costó desequilibrar y cambiar de marcha.

Es evidente que aunque esté jugando, Messi está con lo justo. Las molestias aparecen después de cada esfuerzo importante y eso es una señal de alarma para el Barça (ni hablar de la Selección) en el final de la temporada.

Al equipo blaugrana le restan disputar ocho jornadas para hacerse de la Liga que lidera con comodidad, debe jugar la final de la Copa del Rey el 21 de abril contra Sevilla y aspira a las semis de la Champions, instancia que hace dos años que no alcanzaba. Cómo llegará Lio en junio próximo a la cita mundialista de Rusia es una incógnita que desvela a más de un argentino.