Desde Termas de Río Hondo

El duelo entre el español Marc Márquez (Honda) y el popular italiano Valentino Rossi (Yahama) escribió ayer una nueva página en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, donde se corrió el Gran Premio Motul de la República Argentina, que ganó el británico Cal Crutchlow (Honda), tras una intensa pelea con el francés Johann Zarco (Yahama Tech 3). Es que lo que fue una carrera accidentada para el vigente campeón del mundo, terminó con un toque sobre el múltiple campeón italiano que al intentar acomodarse se fue al suelo y tras recuperarse pasó de la sexta posición a la décimonovena. “Tengo miedo de andar en pista con Márquez, está destrozando nuestro deporte”, disparó el piloto que lleva el número 46.

Ni en pista ni una vez finalizada la carrera en boxes, The Doctor, el más popular de los pilotos del MotoGP, aceptó las disculpas del piloto del equipo Repsol Honda, que ya en la novena vuelta le había pegado a Alex Espargaro (Aprilla), aunque el incidente no pasó a mayores. Fue Alesio Salucci, amigo personal de Valentino, quien le explicó a Márquez que al italiano todavía le duraba la calentura y no estaba de ánimo para hablarle.

La mala tarde de Márquez había comenzado cuando en una peculiar largada, que se demoró por el cambio de motos debido a que la mayoría de los equipos –con excepción del poleman australiano Jack Miller (Ducati), que había decidido a arriesgar con lisas–, había salido a correr con gomas de lluvia y cambiaron a lisas, a Márquez se le apagó la moto en medio de la grilla y debió correrla para encenderla, y luego bajarse para acomodarla. Esa situación extraña, le costó una sanción al español (pase y siga) que informado en la quinta vuelta tuvo que meterse y salir de boxes en la sexta.

Con Dani Pedroza (Honda) fuera desde el inicio de la carrera –partió en la segunda ubicación, pero no llegó a completar la primera vuelta y abandonó tras un toque con Zarco–, la lucha por la punta se concentró entre Miller y el español Alex Rins (Suzuki), quienes protagonizaron un intenso duelo hasta que el español se abrió demasiado en la vuelta 17 y perdió la punta. Lo mismo le ocurrió a Miller en la vuelta 18, situación a aprovechó Zarco para tomar el dominio que mantuvo hasta la vuelta 22, cuando Crutchlow lo atacó y le terminó arrebatándole la carrera con un registro de 40m36s342; seguido por Zarco, a 0.251; y por Rins (Suzuki); Miller terminó en la cuarta posición, a 4.390; y el español Maverick Viñales, ganador aquí en Termas el año pasado, terminó quinto a 14.941.

El toque con Rossi le valió a Márquez otro pase y siga que no pudo cumplir y por eso le descontaron 30 segundos al final. Así pasó de la 5ª a la 18ª posición, a 43.860; apenas por delante de Rossi, que quedó a 52.082 del vencedor. Así las cosas, corrida la segunda fecha del campeonato de MotoGP, Crutchlow lidera con 38 puntos, seguido por Andrea Dovizioso (Ducati) con 35 y Zarco, con 35.

En la Moto2, a 23 vueltas, ganó el italiano Mattia Pasini (Kalex) con un registro de 40m37s538; seguido el español Xavi Vierge (Kalex), a 0.850 y completó el podio el portugués Miguel Oliveira (KTM), a 1.414. Y en la Moto3, se impuso el italiano Marco Bezzecchi (KTM) con un registro de 41m43s822; seguido por el español Aron Canet (Honda) a 4.689 y el italiano Fabio Di Giannantonio (Honda), a 4.963. Mientras que el piloto argentino Gabriel Rodrigo, concluyó en la novena posición.

Mientras los equipos comenzaban a desarmar el circo, los fanáticos de Rossi se concentraron en la parte trasera del box del equipo Movistar Yamaha para brindarle su cariño al veterano italiano. “Marc me viene a pedir perdón delante de las cámaras. No quiero verlo más a la cara. Qué venga a pedirme perdón me hace reír”, disparó Rossi, todavía caliente. Los de Márquez, por su parte, también se concentraron el paddock para brindarle apoyo al último campeón del MotoGP, tras un día complicado.

Esa fue la imagen colorida del final de la fiesta del motociclismo que mantuvo por tres días en vilo a los 171.604 espectadores que, a lo largo de todo el fin de semana, asistieron a la cita según lo informó la propia organización.