1 Atlético Tucumán: Batalla; Villagra, García, Cabral, Risso Patrón; Acosta, Grahl, Leyes, Núñez; Rodríguez, Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

1 Newell's: Ibáñez; San Román; Varela, Fontanini, Evangelista; Torres, Rivero, Sills, Fertoli; Figueroa; Leal. DT: Omar De Felippe.

Goles: PT: 25m Núñez (AT), ST: 48m Varela (N).

Cambios: ST: 13m Opazo por Torres (N), 19m Treppo por Fertoli (N), 29m Toledo por Díaz (AT) y Rodríguez por Rivero (N), 38m Melo por Grahl (AT), 45m Freitas por Núñez (AT).

Árbitro: Jorge Baliño.

Cancha: Atlético Tucumán.

Rescató un empate Newell's en Tucumán. En el descuento, cuando ya no quedaba nada, Varela conquistó la igualdad merecida por lo hecho en el primer tiempo, etapa en la que la lepra tuvo pasajes de buen juego. En el epílogo desmejoró su juego y apareció Ibáñez para mantenerlo con vida.

Bien parado, firme en el campo, arrancó Newell's. La lepra entendió pronto bajo qué argumentos iba a lastimar a los tucumanos. No se replegó y apostó a la sociedad Figueroa-Rivero, mediocampistas de buen pie, como eje de generación de juego. Torres obligaba más que Fertoli en el inicio y Leal imprimía respeto, como siempre. A los 19 minutos, el portugués mostró sus credenciales al estrellar un tiro libre en el poste. Los de De Felippe presionaban bien arriba, como pocas veces lo hicieron en el torneo. La mano del entrenador comenzaba a divisarse.

Pero en la primera llegada del local se vieron las deficiencias de siempre del fondo rojinegro. En dos pelotas paradas Atlético desnudó a la lepra. El gol merodeó el arco defendido por Ibáñez. Desatento y desordenado, el visitante quedó expuesto. No aprendió nada y volvió a fallar en la acción siguiente. Núñez recibió solo tras un córner, la marca se durmió y la clavó rasante al segundo palo. El gasto había sido de Newelĺs, pero el práctico y eficaz Tucumán estaba en ventaja. Torres y Leal casi empatan al instante. El horizontal le rechazó el festejo al nueve sin suerte.

Télam Leal tuvo una clara pero la sacó el defensor de Tucumán en la línea, con el arquero ya vencido.

En ventaja, el local no es esforzó en entregarle la pelota a la lepra. Newell's era más agresivo y tenía abundancia de situaciones. Leal tuvo otra, la tercera clara, le dio de media vuelta y Batalla la sacó al córner. Evangelista se lo perdió luego de cabeza abajo del arco. La victoria le quedaba grande a los tucumanos, el rojinegro merecía largamente el empate. Pero se fueron al descanso con la victoria del blanquiceleste.

El local regresó más acoplado del descanso. No fue superior, pero se plantó de otra manera y le cerró los caminos accesibles que le había entregado a la lepra en el primer tiempo. Más friccionado y menos vistoso, el juego se tornó a pedir de los tucumanos. Leal quedó aislado y Torres, Fertoli y Figueroa no supieron ser salida. De Felippe probó con Opazo, al que recuperó del ostracismo. Dejó a los dos grandotes arriba y apostó a la línea de cuatro en la zona media.

Pero cinco minutos después deshizo el esquema con el ingreso del debutante y delantero Treppo por Fertoli. Ubicó al juvenil y a Opazo por las puntas y dejó a Leal por el centro. Pese a los movimientos, el juego de Newell's continuó en niveles muy pobres. Tenía una incapacidad mayúscula para cuidar la pelota y la defensa se mostraba muy endeble. Nadie creaba, el equipo de desinfló absolutamente en la segunda etapa. Ibáñez, con un par de formidables tapadas, mantenía con vida a la lepra en el cierre del juego. Sus compañeros lo ayudaban poco y seguían cometiendo fallas inexplicables. Leal, el único que salvaba la ropa.