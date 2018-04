Esmeralda Mitre la quiso arreglar y la embarró más. Ante las repercusiones que se generaron por su afirmación de que en el Holocausto “dijeron que eran seis millones pero quizás no eran tantos” los judíos asesinados por los nazis escribió en Twitter que no fue su intención “lastimar y/o injuriar a la comunidad judía” y agregó: “Para mí la comunidad judía es superior y ojalá fuese mi origen”. Tras una nueva andanada de críticas, borró esa publicación y la reemplazó por otra.

La ex mujer de Darío Lopérfido ofreció un reportaje a Infobae en el que negó que los nazis hubieran asesinado a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra. Lo hizo al hablar del ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, quien debió renunciar luego de negar que en la Argentina hubiera 30.000 desparecidos, cifra que, según él, "se arregló en una mesa cerrada".

El tuit que Esmeralda Mitre escribió y luego borró

“Yo creo que Darío lo que tuvo es un instinto político. Primero dijo la verdad, que es lo que dice la Conadep. No lo dice él, no lo dijo él, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están”, aseguró Mitre, parafraseando a Jorge Rafael Videla, y después agregó que “nuestro dinero estaba siendo pagado para gente que no…o sea, de más, en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea nuestros impuestos (sic)”. Y fue más allá al afirmar “es como…pasó con el Holocausto; dijeron que eran seis millones pero quizás no eran tantos”, declaró Mitre, encima el mismo día en que se recuerda el levantamiento del Ghetto de Varasovia.

Blanco de innumerables críticas, Mitre salió a última hora a tratar de recomponer su imagen en Twitter. Allí escribió que “debido a las miles de interpretaciones que se dieron” a sus palabras quería aclarar que no quiso ofender a la comunidad judía. “Les tengo un grandísimo respeto y admiro como con valentía superaron un hecho tan triste como el Holocausto”. Aseguró también ser “una persona libre y apasionada que dije lo que pienso” y que no creyó que “se pudiera mal interpretar”. Luego acotó lo de la “superioridad” de la comunidad judía y de su deseo de que ese fuera su origen.

Las críticas le llovieron en cuestión de minutos. Los usuarios no sólo le marcaron lo poco feliz de su alusión a la superioridad de la comunidad judía, sino también que no había aclarado que en el Holocausto dejó seis millones de víctimas judías. Mitre borró su tuit y lo reemplazó por otro.