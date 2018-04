Paralelamente a la labor de la Comisión Bicameral, se está desarrollando una investigación judicial en Caleta Olivia, dirigida por la jueza Marta Yáñez. En este juicio declaró ayer el ex jefe de la Armada almirante Marcelo Srur. Y el lunes dio su testimonio el segundo del área jurídica de la fuerza, contraalmirante Gabriel Piscirelli, quien ante Yáñez justificó el sumario interno que llevó a la separación de dos altos oficiales, el contraalmirante Luis López Mazzeo y el capitán de navío Claudio Villamide, comandante de Alistamiento y Adiestramiento y jefe de la Flota de Submarinos, respectivamente, en el momento de la desaparición del ARA San Juan.

Por otra parte, Yáñez recibió en las últimas horas respuesta a un pedido hecho en febrero: había solicitado a la Armada que informe si la radiobaliza hallada el 22 de noviembre de 2017 en altamar correspondía al submarino y, además, pidió saber quiénes determinaron que no pertenecía a la unidad naval y en qué se basaron para hacerlo.

La respuesta fue cuando menos desconcertante: desde la Base Naval de Puerto Belgrano dijeron no saber quién determinó que la boya roja con radiobaliza no pertenecía al ARA San Juan. Y además explicaron que la boya fue descartada en ese momento, es decir, devuelta al mar. Ahora, no hay forma de cotejar el número de serie con la que llevaba el submarino.

En Puerto Belgrano opera el Centro de Coordinación que tuvo bajo su mando las tareas de búsqueda de los buques de la fuerza para intentar hallar el ARA San Juan. Por eso la jueza envió el oficio allí.

La Armada negó en noviembre que un audio de las embarcaciones que encontraron la boya fuese real. Incluso, el vocero de la fuerza naval, Enrique Balbi, dijo en varias oportunidades que la radiobaliza del ARA San Juan “nunca se activó”. Hace unos días, se difundió una anotación del libro de guardia de la Base Naval de Puerto Belgrano, que coincide con los datos vertidos en el audio y que demuestra que un buque de la Armada efectivamente dio con una boya roja, con radiobaliza y cable de acero adosado al fondo a una semana de la desaparición de la nave.

Son muchas las respuestas que el ministro Oscar Aguad deberá brindar el próximo lunes, cuando se presente ante la Bicameral.