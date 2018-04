El ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner se presentó ayer ante la justicia de su provincia consciente de que iba a quedar detenido. Y así ocurrió. El juez Isidoro Cruz lo había anunciado el jueves a la noche y lo encarceló por el supuesto desvió de fondos destinados a obras públicas que es una causa que lleva investigando hace dos años. A pesar de ello, el magistrado justificó su decisión por la “expectativa alta de fuga”. Para la hermana del ex mandatario y actual diputada provincial, Liliana Fellner, la detención no sólo carece de fundamentos jurídicos sino que tiene una fuerte connotación “política y por eso responsabilizo de esto al gobernador Gerardo Morales y su brazo ejecutor es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (Clara Langue de Falcone)”.

Fellner llegó ayer desde Buenos Aires y de inmediato se trasladó por sus propios medios hasta la Unidad Penal 7 de esa provincia. Allí quedó detenido a la espera que el juez le tome declaración por administración fraudulenta y asociación ilícita. También están detenidos Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy;, y Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales. A lo que se suman el ex integrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP) José Mercado y Claudia Alicia Trenque, a la sazón escribana de la Organización Social Tupac Amaru. Pero como las obras cuestionadas eran gestionadas por la Tupac, el juez también libró orden de detención para las presas política Milagro Sala y las cooperativistas Gladys Díaz y Mirta Aizama.

El abogado de Fellner, Horacio Aguilar, rechazó la existencia del riesgo de fuga que utilizó el juez Cruz para ordenar su captura en base a una seguidilla de viajes a Panamá que le endilgan a Fellner. “Es información falsa”, dijo Aguilar y señaló que “pasó por el aeropuerto, viajando por la aerolínea Copa y fue hacia otros destinos. Hizo trasbordos, no entró al país y su pasaporte lo constata”. Por otra parte, el representante legal del ex gobernador indicó la contradicción que significa la acusación de asociación ilícita del juez al recordar que “la fiscalía no tiene ningún comportamiento de Fellner vinculado a esta asociación ilícita” y remarcó que se refieren a otros expedientes.

Aguilar recordó también que la investigación lleva dos años y todavía no pudieron probar nada. En ese sentido destacó que “hace un año presentamos el sobreseimiento, no nos dijeron nada porque la causa estaba suspendida. Hace dos meses le reiteramos el pedido” pero ahora de repente se activó.

Por el momento, el abogado tiene planeado presentar hoy un pedido de excarcelación, que se sumará a los que vienen haciendo hace un año, porque está convencido de que “no hay absolutamente ninguna prueba que lo vincule con ningún hecho delictivo. Las imputaciones de los fiscales no mencionan ni una sola conducta del doctor Fellner que pueda ser considerada un delito”, sostuvo. Por otra parte, señaló que el ex gobernador ha decidido no solicitar prisión domiciliaria porque “no quiere transformar su casa de toda su vida en una prisión”.

El abogado no se refirió sobre el trasfondo político de la orden de captura. Ese costado quedó en manos de la hermana del ex gobernador que no dudó en señalar la responsabilidad del gobernador Morales en esta decisión judicial. Como una prueba de ello, recordó que durante la inauguración de las sesiones de la legislatura jujeña, Morales “retó a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia por algo que no habían hecho. Evidentemente queda claro que no existe la división de poderes en Jujuy, tengo que entender que la presidente del Superior Tribunal de Justicia es el brazo ejecutor de la decisión política del gobernador Morales”. Una acusación que el mandatario provincial se encargó de rechazar. (ver nota aparte)

En cuanto a los fundamentos de la detención de su hermano, la legisladora dijo que “hace más de un año que Eduardo Fellner tiene prohibido salir del país y no se ha movido de acá. No hay ningún fundamento y cuando no se puede explicar las razones de una detención el juez dice que lo tiene que detener por la psiquis del acusado en base a los años que puede recibir de condena me lleva a decir que acá hay una mano política muy fuerte”.

Los repudios a la detención de Fellner no se hicieron esperar. Lo hizo el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, quien acusó al gobierno nacional de está detrás de esta maniobra que “cuenta con la complicidad de un sector del Poder Judicial que opera como brazo político”. Los diputados nacionales del bloque del FpV-PJ que preside Agustín Rossi repudiaron la detención de Fellner y que la definieron como “un capítulo más de la persecución política contra dirigentes de la oposición”. También se expresaron en contra los diputados del Bloque Justicialista que responden a Diego Bossio (ver nota aparte).