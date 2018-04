Tres funcionarios judiciales serán sometidos a un juicio político para investigar su desempeño, en relación con el doble femicidio en la localidad neuquina de Las Ovejas ocurrido el pasado 22 de febrero, informó el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia. Se trata del fiscal Ricardo Videla; el juez Carlos Choco y el defensor de los Derechos del Niño y Adolescente, Ezequiel Chiavassa, involucrados en actuaciones previas a que se cometieran los crímenes. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia explicó que se llegó a esa resolución “como consecuencia del análisis y entendiendo que los hechos investigados giran en torno a la debida diligencia que el Estado debe observar para prevenir y responder a los actos de violencia contra las mujeres”. Karina Apablaza (31) y su hija Valentina (11) fueron atacadas a cuchilladas en plena vía pública a pesar de que su ex pareja, Lorenzo Muñoz (40), tenía una orden de prohibición de acercamiento hacia las víctimas, luego de haber sido acusado de abuso sexual en contra de la niña. No obstante, desde fines de enero último se acercaba a su ex pareja y le decía “Dios te bendiga” o la saludaba, según relató la víctima a la fiscal de la causa, Sandra González Taboada. Muñoz trabajaba como portero en escuelas de la provincia y había sido denunciado varias veces por compañeras, según informó tras el doble femicidio la Asociación de Trabajadores del Estado.