#PresenteContinuo Que cada show sea único. Hoy, Chu Victoria destilará Clorofila en Santos Vega (a las 21) y el neofolkero escocés Will Atkinson digerirá Didgeridoo en TheBow (a las 23.30). Y mañana, La Patrulla Espacial iniciará Viaje espacial, su único show de 2018 (a las 19 en El Galpón de las Artes, La Plata).

#Ciclodelia El ciclo Mala Reputación, de música y artes visuales en clave feminista, meterá hoy a las 23 en la Sala Caras y Caretas San Telmo a la dupla de Yoha (“la matrona del reggaetón de lujo”) y Vero Luminaria. Las Ligas Menores y Riel (hoy) y Octafonic y Fonez (mañana) harán subir el Rock en Ascenso, en la Sala Argentina del CCK, con entrada gratuita hasta agotar localidades. El ciclo Cultura Hip Hop propondrá batallas, baile, grafiti, competencias freestyleras y entrenamientos en el Centro Cultural Recoleta (hoy desde las 17, gratis). Y el Abrazo Cumbiero apapachará con Los Guacharraskas y La Junta Vallenata (hoy a las 23.30 en el Club Cultural Matienzo).

#CualquieraPuedeGooglear Los synthpoperos alemanes And One llevarán su WorldVibration Tour hasta el escenario de Museum (22/8). Click visado. Predicadores, posesiones, entidades sobrenaturales y asesinos seriales se retorcerán en la tercera de Preacher, basada en el cómic de DC (hoy a las 22 por AMC), en tanto que historias de vida sobre orgullo e identidades sexuales conducen el documental español The Best Day of My Life (mañana a las 22 por Sundance TV). Doble click televisado. Flopa Lestani, Rosario Bléfari y Paula Maffía volverán a unir esfuerzos en el Club Cultural Matienzo, hoy a las 21.30. Click en manada.

#Enfiestados Hoy a las 23.30 explota la ciudad: la Fiesta La Reina agitará con Viejo Empedrado en El Teatro, la Fiesta D Lirante remontará con Mala Fama y Kumbia Queers en Palermo Club, la GoldieFutureParty convidará trap, dubstep y moombahton en Dekk y el dj NickoIzzo comandará fiesta electrónica en Esvedra, junto a Federico Cabrera, John Cosani, Jordi y B2B.