En medio de los rumores, audios y trascendidos sobre la realidad de la Selección, el volante Javier Mascherano publicó en su cuenta de Instagram una foto junto al entrenador Jorge Sampaoli para intentar despejar las versiones sobre una rebelión de los jugadores contra el DT.

"Cuando hablamos es para imponer y si no lo hacemos es porque estamos peleados y no nos importa nada. Solamente me gustaría decir que cuando el objetivo y la camiseta que representamos es más grande que cualquier tipo de interpretación que se pueda hacer, vamos todos juntos unidos por ese fin", escribió Mascherano junto a una imagen suya conversando con Sampaoli.

Además, expresó su deseo de cara el decisivo duelo de mañana ante Nigeria por el pase a octavos de final del Mundial: "Ojalá mañana no seamos solo los 23 que estamos acá, o los más de 90 personas que conforman la delegación Argentina en Rusia, ojalá seamos los 40 millones de argentinos pateando todos hacia el mismo arco".