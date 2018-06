El mejor equipo de los últimos 50 años que tanto ha pregonado Mauricio Macri no sólo ha fracasado en su intento de ordenar la economía, sino que a través de una brillante política mediática logró convencer a la población que estaba pagando injustamente muy poco por la energía que consumía. Esta teoría caló tan hondo en el inconsciente colectivo que los aumentos tarifarios del gas de 1200 por ciento, de la luz 1600 por ciento y el agua en 550 por ciento, golpearon el bolsillo del argentino medio que agachó la cabeza y pagó en término estos descomunales incrementos de sus facturas de servicios públicos. Pocas voces se alzaron para frenar esta monumental estafa a todos los argentinos. Nosotros, desde Proyecto Sur, venimos denunciando esta injusticia hace más de dos años, un castigo que sólo favorece a las empresas extranjeras a quien el Gobierno de Mauricio Macri parece representar.

¿Cuál es la verdad sobre nuestra crisis energética? En sus declaraciones al programa de Jorge Lanata, Macri insistió con falacias:

Macri: “La revolución que hemos hecho en estos dos años y medio hace que estemos a meses de volver a exportar petróleo”. FALSO.

En el 2017, Argentina, exportó 10 millones de barriles, un 30 por ciento menos que en el 2015.

Macri: “Como vas a comprar GNL a U$S 18 por millón Btu y le pagas U$S 2,5 por millón Btu a los productores (de gas natural) de acá”. FALSO.

1. En el 2015 el precio promedio del GNL importado fue de U$S 11,3 por millón Btu, en tanto que en el 2017 el precio fue de U$S 5,9 por millón Btu.

2. En el 2015 el precio promedio pagado por el gas en boca de pozo ascendió a U$S 2 por millón Btu, en tanto que actualmente se paga U$S 4,7 por millón Btu. YPF (principal productor de gas natural en Argentina) declaró ante la SEC que el costo de extracción del gas es de U$S 1,9 por millón Btu.

n Macri: “El petróleo cuando llegamos estaba a cuarenta y algo, ahora está a setenta y algo... el aumento del petróleo nos pegó en el medio... hay cosas que uno no maneja, que dependen del mundo, como el caso de la energía”. FALSO.

1. En el 2017, Argentina importó 8 millones de barriles de petróleo, un 27 por ciento más que en el 2015, a U$S 58 por barril, SOLO un 0,2 por ciento más caro que el precio pagado en 2015.

2. El precio internacional del crudo (promedio) fue en el 2015 U$S 49 por barril, en 2016 U$S 43 y en 2017 U$S 49.

Macri: “El plan de infraestructura que está en marcha son autopistas, rutas, puertos, aeropuertos... el acuerdo del Fondo nos fortalece eso... la gran mayoría son PPP”. FALSO.

El FMI publicó un documento analizando la herramienta de los PPP y advierte que los mismos son utilizados por los gobiernos para endeudarse sin incluirlo en el gasto presupuestario. En el comunicado emitido por el FMI tras el acuerdo con el gobierno argentino explicita que “las obligaciones del gobierno nacional asociadas con las asociaciones público-privadas se registrarán de forma transparente en las cuentas fiscales y se medirán como parte del déficit del gobierno nacional a medida que se produzcan”, por lo tanto de cumplirse esta pauta el gobierno NO cumpliría con las metas fiscales acordadas.

Macri: “Hemos sacado la mayoría de los impuestos a la exportación, ningún país del mundo le cobra a la gente que exporta, al contrario la subsidia”. FALSO.

España, Colombia, India, Ucrania, Rusia, Bolivia y otros diez países cobran impuestos sobre la exportación de commodities.

Macri: “A Aranguren le tocó la peor, recomponer todo un sistema tarifario, un sistema que cada vez producía menos petróleo y menos gas y nos deja a los argentinos produciendo más petróleo, más gas”. FALSO.

1. En el 2017, Argentina produjo 175 millones de barriles de petróleo, el MENOR NIVEL de producción de crudo desde 1991.

2. En el 2017, las refinerías en Argentina produjeron 500 mil barriles por día, el MENOR NIVEL desde el 2004.

3. En el 2017, las reservas probadas de petróleo en Argentina ascendieron a 2200 millones de barriles, el nivel MAS BAJO desde 1998.

Lanata: “¿Cuánto falta de la recomposición de las tarifas todavía?

Macri: “Y... faltará... un tercio... un tercio”. FALSO.

En el 2016, el Ministerio de Energía anunció que el precio del en boca de pozo llegará en octubre de 2019 a U$S 6,8 por millón Btu, un 45 por ciento de aumento EN DOLARES con respecto al valor actual.

Macri: “La energía cuesta... y no la tenemos, la tenemos que importar”. FALSO.

El petróleo importado representa MENOS del 5 por ciento del crudo consumido en el país, en tanto que el gas natural importado de Bolivia es el 14 por ciento del gas consumido en Argentina y el GNL representa el 10 por ciento del gas consumido.

Los embustes que promueve Macri esconden la millonaria transferencia de recursos que en forma directa van de los consumidores a las multinacionales. El objetivo es financiar y atraer inversiones para uno de los yacimientos más caros del mundo: Vaca Muerta. Pero los tarifazos aun no son suficientes: la meta es llevar el millón de BTU de gas a U$S 6,8 para 2019. Con esos precios, será imposible tener una industria competitiva y la inflación continuará su fiesta.

* Senador Proyecto Sur.