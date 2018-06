La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento del ex juez Raúl Reynoso por los delitos de cohecho, prevaricato y falsificación de documento público. La investigación se centra en nuevos hechos cometidos por la organización ilícita que lideraba el ex magistrado de Orán, preso desde mayo de 2016. En su resolución, los jueces pudieron acreditar que Delfín Reynaldo Castedo Aguilar –detenido en el marco de una investigación que lo señalaba como líder de una asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes– pagó dádivas al ex magistrado salteño para evitar su detención. Así, a través de su abogado, en noviembre de 2013, Castedo Aguilar obtuvo su eximición de prisión –a pesar de que pesaba sobre él una orden de captura en el marco de la investigación de la Justicia de la Provincia de Salta por el homicidio de Liliana Ledesma– y posteriormente, en noviembre de 2014, se dictó un auto de mérito sin prisión preventiva que lo sometía a proceso imputado por conductas de narcocriminalidad y lavado de activos. En el dictamen, los magistrados sostuvieron que “las incongruentes y forzadas resoluciones que Reynoso dictó en la causa Castedo sólo se explican en un contexto de favorecimiento delictivo al líder de la banda que se investigaba en la causa N° 52000148/2006”. La resolución también confirmó la responsabilidad de Reynoso, por cuanto dispuso la devolución de dinero secuestrado, en diferentes causas por contrabando de divisas.