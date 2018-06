Los franceses están concentrados en el partido frente a la Selección, así lo dejó ver el defensor de la Blue y compañero de Lionel Messi en el Barcelona, Samuel Umtiti, en una entrevista que le hizo el diario deportivo francés L'Équipe.

--¿Qué le sugiere la idea de enfrentar a Argentina?

--Hay excitación. Se sabe que eso va a llegar pronto. Jugar contra Argentina es un partido de ensueño. No hay que jugarlo antes sino en el momento preciso. Es necesario estar bien el día del partido, Cuando llegue tenemos que estar muy concentrados. Todavía hay tiempo.

--¿Será mejor eliminar a Argentina o a Brasil en términos de prestigio?

--Da lo mismo. Para mí no hay otra cosa que la clasificación, Brasil, Argentina, Perú o México, da lo mismo. Será bueno eliminar a un grande.

--¿Tiene miedo de salir de la competencia?

--Yo no voy a partir con ese espíritu. Estamos confiados, sin excesos. Conocemos nuestras cualidades. No hay miedo. Tenemos un equipo de calidad, también si no nos hubiésemos clasificado. Sabemos que todavía podemos ser mejores.

--¿Con qué argumentos piensa que son capaces de clasificar?

--Lo diremos el sábado. No hay mucho para decir. Porque trabajamos para mejorar, para ser mejores en el juego. Tampoco sobre si la gente no está satisfecha con nuestra manera de jugar. Eso se olvidará rápido, se hablara de eso al final de la competición.

--¿Preparan el partido contra Argentina como el último contra Dinamarca?

--No hace falta cambiar las actitudes. Hay que continuar como lo venimos haciendo. Sabemos que no hay una segunda chance. Hace falta ser serios y estar concentrados y mantener la misma preparación.

--¿Piensa que tienen el carácter necesario para responder a la Argentina?

--Contra Perú se vio que sí. El final fue complicado y todos nosotros supimos defender la victoria. Ese espíritu hay que mantener.