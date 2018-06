Hace unas semanas, Natalia Oreiro estuvo en Rusia por el tema que creó exclusivamente para el Mundial de fútbol. La uruguaya presentó “United by Love”, una de las canciones de la Copa del Mundo, que interpreta en español, inglés y ruso. Oreiro, que es muy querida en el país organizador del Mundial, tomó una decisión de la que se habló mucho en los medios. Cuando estuvo en la tierra de Vladimir Putin para promocionar la canción en una radio pública, decidió ir al estudio vestida con una remera que identifica al colectivo LGBT. En Rusia hay una ley que prohíbe y sanciona la promoción de relaciones entre personas del mismo sexo. La actriz dice, sobre el revuelo que se armó: “Es difícil decir cómo viví lo que pasó porque eso sería vivir la vida de otro. En general, soy muy permeable a ciertas circunstancias en las que me he involucrado, no de hoy sino desde mucho tiempo. Y lo que tuve fue un gesto. Es mucho más simple de lo que luego sucedió. Tomé la decisión de ponerme ese suéter y lo hice y no pasó nada, en función a lo que aquí dijeron que me había pasado. Fue algo que surgió premeditadamente porque no fui ingenua en mi elección, pero lo hice con mucha tranquilidad, como cada vez que me expreso libremente a favor o en contra de algo, con lo cual me resultó una buena oportunidad y sucedió. Y ya está”, concluyó, quitándoles dramatismo a los conflictos que iba a tener en Rusia por esa decisión, según relataron algunos medios.