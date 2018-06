Las preguntas son como el filo de una navaja que se encarga de extirpar las certezas. “Contra el optimismo”, la conferencia de Darío Sztajnszrajber a las 22.30, viene como anillo al dedo de la cuarta edición de la Noche de la Filosofía, curada por Tomás Abraham, que empezará mañana a las 19 y se extenderá hasta las dos de la madrugada del domingo, en el Centro Cultural Kirchner, con entrada libre y gratuita. Sztajnszrajber arrojará un puñado de interrogantes que encarnan en la compleja realidad política del país: ¿Hasta qué punto la narrativa del optimismo es clave para su sostenimiento? ¿Por qué se fustiga el lugar del pensamiento crítico como nocivo? ¿Se puede hacer filosofía únicamente como legitimación del status quo? Frente al optimismo ingenuo, el pesimismo crítico. ¿Pero son tan claras las fronteras que los separan? ¿No hay en todo optimismo una negación de la facticidad? ¿No es en el fondo todo optimismo una suerte de nihilismo? ¿Y no es el pesimismo una forma de deconstruir nuestras recurrentes idolatrías? En esta edición participarán más de 40 intelectuales, entre los que se destacan los argentinos Horacio Tarcus, Ezequiel Adamovsky, Mónica Cabrera, Pablo Alabarces, Lucía Álvarez, Alejandro Boverio, María Carman, María Luisa Femenías, Diana Maffía, Claudia Hilb y Maristella Svampa, entre otros.

Los invitados internacionales que estarán en esta cuarta edición son los franceses Françoise Gorog, Thierry Grillet, François Jullien, Cyril Lemieux, Bruno Patino, François Roux, Pierre Singaravelou y Geneviève Verdo. También participarán Joaquín Medina Warmburg (Alemania) y José Lasaga Medina (España). Una de las encargadas de abrir la seguidilla de conferencias, a las 19, será Gorog, psiquiatra y psicoanalista francesa, con “Las mujeres están locas, ¡pero no del todo!”. La autora de La clínica entre perversión y psicosis (Ediciones Manantial) recordará que según decía Sigmund Freud afirmar de un ser humano, hombre o mujer, que se comporta en tal momento de manera masculina y en otro de manera femenina es conformarse con la anatomía y la convención. Y agregaba que la base del temor hacia la mujer es el hecho de que ella es “el otro” del hombre, incomprensible, llena de secretos, extranjera y, por lo tanto, enemiga. Jacques Lacan no decía algo tan diferente cuando usaba el equívoco “on la dit-femme, on la diffame”: “se la dice mujer, se la difama”. Gorog, que es jefa de Servicio en el Hospital Sainte-Anne, dará otra conferencia, a las 0: “Lacan no existe... sin los filósofos, las mujeres y los locos”.

Entre las conferencias destacadas de la Noche de la Filosofía está la de Diana Maffía, a las 19.30, “Género y políticas del conocimiento: conocer e ignorar”, en la que abordará el problema epistemológico de la ignorancia en sus múltiples aspectos, que incluyen restar valor a la palabra y el testimonio de determinados sujetos para ponerlo exclusivamente en manos de expertos. Pablo Alabarces disertará sobre “El Mundial y sus pompas: algunas variaciones sobre el ser nacional y el fútbol”, a las 20.30. “El país contra sí mismo: las luchas por la definición del 'nosotros' argentino y sus efectos políticos pasados y presentes” será el tema sobre el que hablará Ezequiel Adamovsky, a las 21.30. En “Filosofía de la vida amorosa”, a las 22, Alejandro Boverio trazará un itinerario que empezará por el sentido del Eros hasta llegar la vida amorosa que, según Pascal Quignard, es una vida secreta. Lucía Alvarez se encargará de explorar el Mayo del '68 y las huellas de la revuelta francesa en la Argentina, a las 23. Antes, a las 19.30, aquellos que quieran hacer un recorrido temático, podrán escuchar a Thierry Grillet analizar “Los afiches del Mayo Francés” y en qué medida la elaboración de ese imaginario gráfico, que quedó estampado en las paredes de París, permitió escribir otro mundo. “Karl Marx y su crítica del Estado”, a las 23, será la conferencia en la que Horacio Tarcus analizará dos breves textos programáticos que publicó el joven Marx en 1844.

Los interesados en los cruces literarios podrán optar por “Más acá del Bien y del Mal. Hannah Arendt, lectora de Melville”, de Claudia Hilb, a las 19, conferencia que tendrá como centro la lectura que hace Arendt del relato “Billy Budd” de Herman Melville, y en la que se propone mostrar de qué modo esa lectura ilustra la convicción arendtiana según la cual la política se sitúa más acá, no solo del Mal absoluto, sino también del Bien absoluto.

