#InmigraciónDescontrolada Welcome, vieja s . El 14 de julio, el trancero inglés Sam Jones comandará la noche de Groove y su compatriota tech-housero Latmun copará los puertos USB de The Bow. Y el 22 de agosto, los yanquis Dwarves punkearán fuerte en The Roxy Live y los synthpoperos alemanes And One enchufarán en Museum.

#CualquieraPuedeGooglear Upgrade & Sequence aportarán calor y ritmos trance a la noche independentista de Groove, hoy desde las 23.30. Click escarapela tecno. Uno, dos, tres, 14 es el tributo a U2 que produjo el sello Discos Perfectos, con covers de los irlandeses a cargo de hacedores indie como Leo Acevedo, The Kavanaghs, Apolo Beat, Rudy, Lautremont, Idílica o Fede Cabral, entre otros. Click bonificado .

#Cursos&Concursos El espacio oficial porteño Estudio Urbano anuncia nuevo ciclo de cursos sobre oficios de la música y herramientas de gestión cultural, como má stering, c línica de canto, p roducción musical, m anagement, c omposición de canciones y f otografía de conciertos, entre otros (inscripción desde mañana martes 10/7 en http:// buenosaires.gob.ar/cultura/musica/estudiourbano/cursos).

#ArteArteArte Producciones como Metegol , Mercano , Viaje a Marte , Dibu y hasta los dibujos que hizo Walt Disney en su visita a la Argentina nutrirán la muestra Cuadro a cuadro, 101 años de animación argentina , dedicada al cine animado argentino, con material en 3D, 2D, plastilina, arena, stop motion y más (desde mañana en el Museo del Cine). Y 2 tintas será la instalación compartida de Cristian Turdera y Christian Montenegro sobre dibujos que se desvanecen y arte efímero (desde mañana y hasta el domingo 22/7 en el C.C. Recoleta).