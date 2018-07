En el día de ayer se conocieron las nominaciones para los premios Emmy. A la cabeza de los galardones más importantes de la televisión norteamericana aparecen -una vez más- clanes guerreros, ciborgs del viejo oeste y criadas explotadas. La anteúltima temporada de Game of Thrones, con 22 nominaciones, resultó la serie de ficción más tenida en cuenta por la academia de Artes y Ciencias de la pantalla chica estadounidense. Muy cerca le sigue otra entrega de HBO como Westworld que en su segunda temporada renovó el interés con su historia sobre la rebelión de los robots en un parque temático. La tercera gran favorita es The Handmaid’s Tale, original de Hulu, que recibió 20 nominaciones.

De este modo comenzó la danza de probabilidades, apuestas y certezas en relación a las ternas. Si bien hay un total de 113 categorías, el premio más relevante es el de mejor drama, donde las tres producciones mencionadas compiten con The Americans –en su última temporada- y las segundas entregas de The Crown, Stranger Things y This Is Us. Otro dato llamativo es que, por primera vez, un servicio digital de streaming superó a uno del tipo cable tradicional. Netflix con sus 112 nominaciones superó a HBO que tuvo 108 nominaciones. Una constatación, por si hiciera falta, de que las producciones y ofertas on demand compiten palmo a palmo con las cadenas tradicionales sean abiertas o de cable.

El gran olvido fue para la vuelta de Twin Peaks. La tercera temporada de la creación de David Lynch solo logró mover el amperímetro del jurado en las categorías de mejor guion de miniserie/telefilme y mejor dirección en este mismo ítem. Breve consuelo para una entrega fundamental tanto en los cimientos de la era dorada de la tevé como por el riesgo asumido en su comeback.

El toque latino vino por el lado del español Antonio Banderas, Penélope Cruz, el venezolano Edgar Ramírez y del puertorriqueño Ricky Martin. El primero está nominado a mejor actor de una miniserie o película de televisión por Genius: Picasso de NatGeo en la que interpreta al icónico pintor. Las actuaciones en la miniserie The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story de Fox les valieron el reconocimiento a los otros tres.

Los conductores de la ceremonia serán Michael Chen y Colin Jost, dupla de Saturday Night Live, que con sus 21 nominaciones también aparece como otro de los grandes contendientes y animadores de la velada. La entrega será el lunes 17 de septiembre próximo en el Microsoft Theater de Los Ángeles.