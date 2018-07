Dos docentes denunciaron que recibieron presiones por parte de los directivos de las escuelas donde trabajan por estar a favor de la legalización del aborto. En la escuela Saint Martin in the Fields, en el barrio de Belgrano, luego de que se negara a quitarse el pañuelo verde, a Moa Dahlbeck las autoridades escolares le pidieron que firme su renuncia. En tanto, en el partido de Quilmes, Oscar Velásquez, docente de catequesis en el colegio Sagrada Familia, fue echado después de haber organizado un debate sobre el aborto en el aula y haber publicado en sus redes sociales una foto festejando la media sanción de la ley.

“La dueña del colegio me pidió que no mostrara nada que tuviera ideología política”, contó Dahlbeck a PáginaI12. Ella es profesora suplente de filosofía y business en quinto año del secundario y solía llevar el pañuelo verde atado en la cartera, en el cuello o a modo de vincha. Hace un mes, la directora del nivel medio le indicó que no podía llevar el pañuelo al colegio. Aunque el Saint Martin no es una institución religiosa, la directora le pidió que no lo use “más que nada por los padres” y le advirtió que iba a hablar de lo sucedido con la dueña, Liliana Piccinini, que en ese momento estaba de viaje. A su regreso, Piccinini convocó a la docente a su oficina y repitió el pedido. “Le dije que esto no es sobre la ley, sino sobre mi derecho fundamental de expresar mi opinión”, sostuvo Dahlbeck. “El aborto es un tema que está muy presente en la vida de los chicos, tienen ganas de debatir. Nunca tuve problemas con ellos”, explicó a este diario.

La semana pasada, continuó Dahlbeck, el personal de recursos humanos le solicitó que firmara su renuncia. Ante la negativa, le avisaron que un abogado se comunicaría con ella, algo que hasta ayer –ya iniciado el receso invernal– no había sucedido.

Oscar Velásquez daba clase de catequesis en cuarto y quinto año en el colegio Sagrada Familia de Quilmes desde marzo. En declaraciones que realizó a FM La Patriada, Velásquez contó que Justa, una religiosa que es autoridad en el colegio, le comunicó que estaba despedido y se negó a explicitarle una razón, mientras que el director del colegio argumentó que se debía a que “ponía cosas a favor del aborto en Facebook”.

El docente contó que los alumnos habían organizado un pañuelazo en apoyo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), previo al debate en Diputados. “No es normal que en catequesis se los deje debatir a los chicos sobre el aborto sin que haya bajada de línea a favor o en contra, así que quise darles un espacio para que pudieran hablar del tema”, afirmó Velásquez. Durante varias clases, leyeron y analizaron los documentos publicados por la Conferencia Episcopal, fragmentos de la exhortación “Gaudete et exsultate”, del papa Francisco, y el testimonio que brindó la actriz Muriel Santa Ana en el plenario de comisiones de Diputados. “Los chicos tuvieron que entregar un trabajo práctico y los que estaban bien fundamentados aprobaban, así estuvieran a favor o en contra. No tomé posición en ese momento”, aseguró.

El 14 de junio, cuando el proyecto de ley de IVE obtuvo media sanción, Velásquez se tomó una selfie con el pañuelo verde y en la que aparecen tres alumnas en el fondo. “La subo a mis redes sociales y puse ‘Ahora que sí las vemos’. No sé quién le hace llegar la foto al director del colegio”, afirmó.

El director citó a Vásquez y le dijo que “le hacía ruido que un profesor de catequesis esté a favor del aborto”. “Le dije que no hubo bajada de línea, que la idea era que los chicos tuvieran un espacio para reflexionar y debatir dentro de la Iglesia”.

Luego de ser despedido, los alumnos de Vásquez hicieron una sentada para apoyarlo. La diputada Victoria Donda, egresada del colegio, se ofreció para ayudarlo y acompañarlo en el camino legal.

Informe: Ludmila Ferrer.