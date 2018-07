Veinte días después de los despidos de 354 trabajadores, sin aviso ni motivos, el Gobierno abrió un canal de diálogo con los delegados de Télam. La reunión convocada por el directorio de la agencia estatal de noticias incumplió la cautelar dictada la semana pasada por el juez laboral Ricardo Tatarsky, que ordenó abrir un plan preventivo de crisis, dictar una conciliación obligatoria y reincorporar a cinco de los despidos, medida extensiva al resto. “No recibimos ninguna propuesta de reincorporaciones, por lo que mantenemos el paro y la toma pacífica de la agencia”, aseguró el delegado de Sipreba, Mariano Suárez, a la espera de una nueva reunión. El encuentro se extendió desde las 12 a las 18 en la sede del Ministerio Trabajo porteño con la participación de los delegados de Sipreba y Sitrapren. Daniel Segal (Sitrapren) calificó la primera reunión como una “tomada de pelo” debido a que los representantes de la agencia no llevaron propuestas y reiteraron los ataques contra los trabajadores como “responsables de la pésima gestión que vienen realizando desde hace dos años”. Suárez valoró que “después de 20 días se abra un canal de diálogo”, pero subrayó que el encuentro incumple con la medida cautelar dictada la semana pasada por el fuero laboral debido a que la reunión no se dio en el marco de una conciliación obligatoria ni un plan preventivo de crisis, situación por la que el juez Tatarsky consideró ilegales los despidos y ordenó la reincorporación de los cinco trabajadores que habían presentado el amparo, cobertura legal que se hace extensible a los 354 trabajadores que recibieron los telegramas. El delegado de Sipreba consideró que los masivos despidos en la agencia estatal forman parte del plan de ajuste acordado por Cambiemos con el FMI y resaltó que la aplicación de ese acuerdo se ejecutó en Télam con “un perfil antisindical y persecutorio”. Suárez confió en revertir los despidos con “la fuerza de la organización de los trabajadores y el costo político que está pagando el Gobierno”. Desde el inicio del conflicto –mientras el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, continúa defendiendo los despidos y calificando al Gobierno como “campeón de la libertad de expresión”–, los pedidos de reincorporación y el repudio contra la decisión de la agencia estatal crecen e incluso llegan a voces cercanas a la gestión macrista. “Esto es una barbaridad, hay gente que la está pasando muy mal. Yo me imagino a un hombre que vuelve a la casa y dice ‘vieja, me despidieron, no tengo trabajo’ y que los chicos escuchen”, dijo Mirtha Legrand en su programa.