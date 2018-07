No nos cerramos nada: Carla Gago @carlitag88

En el @SenadoArgentina hay chicana, hay videos de fetos ensangrentados, hay dogma queriendo frenar la ampliación de derechos. Dicen que nos cuidan y respetan y luego nos mandan a cerrar las piernas y a morirnos en la clandestinidad #AbortoLegalYa

Ojo con la conciencia: Barral [email protected]__

“La objeción de conciencia no es absoluta y no puede ser una barrera de acceso a los derechos a la salud sexual y reproductiva. Es una decisión individual, no puede ser colectiva”, cita el abogado Alejandro Osio a la Convención Interamericana de DDHH. #AbortoLegal

La conciencia es el cuidado: CampAbortoLegalSantaFe @CampAbortoLegSF

“Trabajamos a conciencia y acorde a los estándares establecidos mundialmente, no forzamos a nadie ni a una maternidad obligatoria ni a un aborto inseguro” #ContasConNosotrxs @CampabortoLegal @RedSaludDecidir

Los padres no ayudan: Esther M. García @EstherM_Garcia

“Dejemos el discurso de los padres que le “ayudan” a las madres con los hijos o quehaceres domésticos, mejor pensemos en padres que ejercen de manera responsable su paternidad. No es mérito ser un padre responsable, sino una obligación que viene con la decisión de tener hijos”

Mi cuerpo es mío: Frida Cartas @Friedducha

No les gusta la celulitis de las mujeres? Háganse novios de sus compadres o compañeros del futbol. Las mujeres tenemos celulitis. #FinDelComunicado

A la gilada ni cabida: Miss Bolivia @miss_bolivia

Mi celulitis son los hoyuelos que se me arman cuando se me ríe el culo de la gilada que atrasa.