TEATRO

Dos obras de Copi

Marcial Di Fonzo Bo, destacado director y actor argentino radicado en Francia, protagonista de la versión francesa de Eva Perón que se presentó en Buenos Aires en 2004, trae de regreso a Copi a través de dos piezas: Eva Perón y El Homosexual o la dificultad de expresarse. Si, al decir de César Aira, en Eva Perón aparecen superpuestos todos los temas que atraviesan la obra de Copi –la violencia, la muerte, la resurrección y, de modo totalizador, la transexualidad– en El homosexual o la dificultad de expresarse ya estamos adentro de su “obra maestra, donde el encierro es absoluto, sin salida, y lo teatral del teatro se revela en todo su horror”. Con Marco Antonio Caponi, Carlos Defeo, Rodolfo de Souza, Hernán Franco, Juan Gil Navarro y otros.

De jueves a domingo a las 20, en la Sala María Guerrero del Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $180.

Ensayo de una utopía

A finales del año 58, en San Justo, un grupo cooperativo de teatro ensaya “La gaviota” de Antón Chejov. Uno de sus integrantes consigue que una maestra de teatro, discípula de Stanislavski, que en ese momento estaba en Buenos Aires, les enseñe su sistema de interpretación. Movilizados por la nueva experiencia con la maestra salen a la luz los problemas que acarrea el grupo, y por sobre todo, la vocación marcada por el compromiso ético que enaltece al actor como un artista de la escena. Comedia dramática de la compañía teatral Tres al Fondo, con puesta de Guillermo Ferraro y dramaturgia de Gabriel Virtuoso. Con Juan Trzenko, Mónica Spada, Gabriela Villalonga, Fernando Atias, Ariel Guazzone y otros.

Domingo a las 18, en El Grito, Costa Rica 5449. Entrada: $220.

MÚSICA

The Now Now

Ya van dos décadas de Gorillaz, al menos en los dibujos de Jamie Hewlett, y en este, su sexto disco, es en el que Damon Albarn más muestra la cara, con su voz bien al frente en casi todos los temas. Así como su cuarto opus, The Fall (2010), asomó a la sombra de la gira del bombástico Plastic Beach (2010), este flamante The Now Now llega después del gran regreso del grupo tras siete años de silencio, Humanz (2017). Pero si en ese disco Albarn había quedado algo oculto detrás de una catarata de invitados, su sucesor ha sido escrito durante la gira, y no hay otro concepto detrás de sus canciones que hablar del “ahora, ahora”. Así que hay temas con títulos que parecen paradas de un itinerario como “Kansas”, “Idaho” o “Lake Zurich”, y un sonido por momentos incluso melancólico e intimista. Es más, los invitados esta vez son pocos, pero así se los disfruta más. Por un lado, Jamie Principle y Snoop Dogg rapean en “Hollywood”, y el gran George Benson pone su voz y su guitarra al servicio de “Humility”, que abre el disco.

Mundo por conocer

El debut discográfico como solista de Marcelo Woloski invita a un viaje sensorial multicultural, reuniendo 27 músicos invitados de distintas nacionalidades durante doce temas de su autoría. Graduado en Berklee e instalado en Nueva York desde hace una década, el percusionista argentino actualmente gira tocando por el mundo acompañando a Snarky Puppy, Banda Magda y Sofía Ribeiro. “Es una alegre exploración musical del mundo coloreada por la nostalgia del desarraigo de mi tierra”, dice Woloski de un disco fuertemente influenciado por sonidos afro-latinoamericanos, rico en arreglos, instrumentación y también con hermosos pasajes melodicos.

ONLINE

Juegos sagrados

La primera producción Netflix generada en las tierras del Indostán cruza una estructura de policial de corte netamente occidental con los aromas y sabores del universo audiovisual made in Mumbai, aunque bien lejos de los placeres del melodrama musical. El inspector Sartaj Singh, un oficial de la policía de la gran urbe antes conocida como Bombay, se topa con un llamado inesperado: un archi criminal con algo de Dr. Mabuse le anuncia que, en 25 días, sucederá un hecho catastrófico, tal vez ligado a las actividades de un grupo terrorista. Paria dentro de la corrompida fuerza policial, pero con la ayuda secreta de una empleada de seguridad interior, el buen hombre deberá desbaratar una complejísima red de crímenes y pecados y salvar en el camino su propio pellejo. Son ocho episodios de una saga que promete regresar con una segunda temporada y su protagonista es la súper estrella del firmamento bollywoodense Saif Ali Khan.

Godard inédito en Mubi

Durante mucho tiempo, luego de su exhibición en la televisión francesa hace más de treinta años, la única forma de acceder a una copia de Ascenso y caída de una pequeña compañía cinematográfica era mediante el tráfico de torrents en sitios cinéfilos muy exquisitos. La reciente restauración de este trabajo televisivo del gran Jean-Luc Godard –una de las joyas clásicas de la última edición del Festival de Mar del Plata– está ahora disponible en la plataforma Mubi. En este ¿film? de 1986, experimental y rupturista, el casting de una película en proceso dispara una infinita cantidad de conflictos entre el productor, el director (Jean-Pierre Léaud) y una estrella. Cien por ciento inevitable.

CINE

Derek Jarman en la Lugones

Hasta el próximo martes 31 de julio, la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín estará exhibiendo todos y cada uno de los largometrajes realizados por el cineasta británico Derek Jarman, quien falleció en 1994 en el peor momento de la epidemia del VIH/sida. Por caso, hoy a las 19 y 21.30 se proyectará, en copia restaurada, su particular aproximación a la vida y obra de Caravaggio, una suerte de “punk del Renacimiento”, según se señaló en varias reseñas en la época del estreno original, en 1986. Mañana será el turno de Conversación angelical, un abordaje radical a los sonetos de William Shakespeare. El próximo sábado 28, el artista Eduardo Stupía conversará con el público sobre la iconografía cristiana en la pintura antes de la exhibición de Sebastiane (1976), film fundamental en la filmografía de Jarman, en la cual se subvierte por completo la idea sacra del martirologio. Programación completa en complejoteatral.gob.ar/cine

Ikigai, la sonrisa de Gardel

Ikigai, término japonés que suele traducirse como “razón de ser” o “razón de vida”, fue el título elegido por el realizador Ricardo Piterbarg (Venimos de muy lejos) para su segundo largometraje documental, centrado en las consecuencias directas e indirectas del atentado a la sede de la AMIA. La protagonista es Mirta Regina Satz, ex tesorera de la entidad y sobreviviente del desastre, además de bailarina de tango y artista plástica, cuyo proceso de reconstrucción personal se apoyó en gran medida en las posibilidades sanadoras de la creación artística: un mural dedicado a Gardel y su eterna sonrisa, realizado con trozos de cerámica muy especiales. Estreno exclusivo en cines Gaumont y Cosmos.

TV

Madiba

El canal ONDIRECTV, exclusivo para los usuarios del sistema de tevé satelital, comenzó a emitir los tres episodios de esta miniserie que reconstruye con lujo de detalles una parte sustancial de la vida de Mandela, el prócer sudafricano conocido por una parte de la población como “Madiba”, su nombre en el idioma del clan xhosa, al cual pertenecía. Laurence Fishburne es el encargado de darle vida en pantalla al activista, prisionero político, principal impulsor del fin del apartheid y eventual presidente de su país en esta saga televisiva producida por la cadena estadounidense BET, que pasó desapercibida en la última entrega de los premios Emmy. Rodada en Sudáfrica con un reparto de actores y actrices secundarios de ese país, la serie de seis horas se concentra no sólo en el personaje central sino en todas aquellas figuras cercanas que lo rodearon en las diversas etapas de su vida pública y privada.

Martes a las 23, por ONDIRECTV

Saco y corbata

Nos hallamos lejos de los gloriosos años 90, cuando era posible encontrarse con cualquier tipo de emisión en el cable, pero la trasnoche todavía es capaz de deparar sorpresas. La señal Metro emite todos los lunes a la madrugada un espacio dedicado al mundo de los hombres, si es que tal cosa aún existe. Viajes, arquitectura, diseño, muchas entrevistas y, desde luego, moda elegante sport conviven en este “magazine” (otro anacronismo) dirigido a aquellos espectadores que calzan pantalones largos pero que, como anuncia la gacetilla de prensa, “las mujeres pueden espiar”. Consumo literal o irónico, bienvenidos.

Lunes a la 0.30, por Metro.