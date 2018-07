Marcelo Gallardo confirmó ayer que, en el primer partido oficial de River en la temporada 2018/19, por la Copa Argentina ante Central Norte de Salta mañana en Formosa, jugarán los dos centrodelanteros juntos: Lucas Pratto e Ignacio Scocco. “El equipo lo tengo definido, va a ser el mismo que jugó con Millonarios” en el anteúltimo amistoso de la pretemporada en Estados Unidos (victoria 4-1), explicó Gallardo en el inicio de su conferencia de prensa. Luego, el DT valoró la “disposición de los futbolistas” para realizar la pretemporada, que se dividió entre Ezeiza y Estados Unidos, y en el que River terminó invicto en los amistosos que disputó. “Encontramos una gran disposición de los futbolistas para entrenar, con mucha energía y ganas. Nos vino muy bien este tiempo para preparar el semestre”, indicó. Luego explicitó que sus jugadores no subestimarán al rival de mañana: “Para el rival es una chance única, y la mejor manera de respetarlo es enfocarse en el partido. Hemos pasado jugando con equipos de otras categorías contra los que tenés que ganar con tranquilidad, pero no se gana con la camiseta hoy en día, tenés que demostrar la jerarquía con una actitud de respeto pero determinación para mostrar la diferencia”, sostuvo.

Luego se refirió al arribo de refuerzos. “Va a ser difícil que llegue algún otro refuerzo, si no tenemos un plantel bastante competitivo para lo que vamos a encarar”, explicó. Asimismo, el DT opinó que el fútbol argentino está “en desventaja con el mercado europeo, que termina el 31 de agosto próximo: porque ya nos ha pasado que vienen y pagan la cláusula de rescisión, y si el jugador quiere se va a ir”, dijo en referencia al caso de Gonzalo “Pity” Martínez. “Si tengo que salir a buscar un reemplazante del Pity no lo tengo, no hay en el mercado y tampoco tenemos la plata para hacerlo. No manejamos esas posibilidades, hay cosas que no dependen solo de River”, completó.

Por último, se refirió al sorteo del fixture de la Superliga, y eligió minimizar la cuestión de los kilómetros y los viajes de los equipos. “Si no me pareció justo, ¿le voy a echar la culpa a un software? Acepto la queja de todos mientras me parezcan razonables, todos lo hemos hecho. Nosotros hemos jugado partidos en cuatro años que llevo acá, si hacen el recorrido, tenemos más kilómetros hechos que ningún otro equipo argentino. Nos ha tocado jugar cada tres días, con Libertadores y clásico en el medio, me suspendieron partidos y me lo pusieron la semana previa a un acontecimiento importante. Yo no voy a andar midiendo si Boca viaja más o menos, le dieron mucha importancia a eso, sino los equipos del Interior cómo hacen, se deberían quejar porque hacen más kilómetros que cualquiera”, concluyó.