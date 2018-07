Con la idea de intercambiar experiencias y tejer redes, en medio del debate sobre la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, profesionales, trabajadoras y trabajadores de la salud se encontrarán este jueves en una asamblea por el aborto legal. Se trata de quienes reciben y atienden a las mujeres y personas gestantes en las guardias, mesas de entradas de efectores y consultorios, quienes desde hace tiempo advierten que se trata de una cuestión de salud pública. “Entendemos que el sistema de salud debe ser parte de la solución y no del problema y por eso convocamos a les trabajadores que se niegan a reproducir la violencia institucional y sostienen prácticas amorosas en la tarea de acompañar en el decidir”, expresaron desde Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en la convocatoria al encuentro, que recibe el apoyo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Así como el año pasado Rosario fue ejemplo con la primera Cátedra sobre aborto como problema de salud en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario; y tras la campaña nacional de equipos médicos “Contá con nosotrxs”, la asamblea a realizarse en La Toma, desde las 19, es pionera en el país.

La Red se conformó en 2014 y se lanzó como tal el Día de Acción por la Salud de las Mujeres que se conmemora cada 28 de septiembre. El marco, en aquel momento fue una nueva presentación del proyecto de ley por la ILE, que este año logró media sanción en la cámara de Diputados y que el 8 de agosto será debatido en Senadores. En todo el país, son miles de profesionales (en diferentes especialidades), trabajadores y trabajadoras de la salud quienes se manifestaron a favor de la decisión de las mujeres y lo manifestaron días atrás con el lanzamiento de la campaña “Contá con nosotrxs”, en las redes sociales, que muestra a grupos y equipos médicos de diferentes efectores en una clara manifestación de acompañamiento por el derecho a decidir. La manifestación tuvo su contracara en el sector de médicos objetores de conciencia que planteó “no cuenten conmigo”. Por eso, las y los trabajadores entendieron que no pueden quedarse de brazos cruzados.

En rigor, quienes están a favor de la salud y decisión de las mujeres se manifiestan como equipos que garantizan derechos dentro del ámbito de la salud pública, actualmente con el marco legal de abortos no punibles. Son trabajadores y trabajadoras de la medicina, de la psicología, enfermería, trabajo social y hasta admisionistas, entre otros puestos.

El enfermero Pablo Dalmasso, miembro de la Red, dijo a Rosario/12 que la asamblea es “la primera actividad fuerte desde que arrancamos hace cuatro años. Es como una primera gran instancia para lo que estamos haciendo en Rosario y nos genera mucha ansiedad”, aseguró.

“Cuando empecé a trabajar me di cuenta de que todavía me faltaban conocimientos, y ante las inquietudes que tenía, tuve que formarme. Vi que las mujeres llegan al hospital con situaciones de aborto, que tienen temor de que se las denuncie de alguna manera y todavía hoy se siguen exponiendo a prácticas inseguras, por desinformación. Entonces asumí un rol para ser parte de que cambie esta situación”, recordó. Y se diferenció de quienes expulsan a las mujeres del sistema de salud.

El “contás con nosotres” que planteó la médica integrante de la Red en Buenos Aires, Estefanía Cioffi, al final de su disertación en Diputados, en mayo pasado, fue puntapié de la campaña con videos de equipos de trabajo de todo el país. Para Dalmasso, tras esa acción y la respuesta de los objetores de conciencia, en Rosario les pareció importante pensar que “hay trabajadores que quizás quieran garantizar el día de mañana las interrupciones voluntarias, pero por otro, hay profesionales que aunque no estén relacionados directamente, por sus funciones, sí están a favor de la ley; por eso la idea es encontrarnos. Si bien quienes quieran formar parte de la red pueden hacerlo; pensamos esta instancia como la posibilidad de escuchar experiencias de otros movimientos como puede ser el de salud mental; y reunirlas para ver cómo pensarnos en un sentido mucho más amplio”.

Pablo señaló que lo que sucede en Salud es que “quienes están por el sí a la ley tienen una gama de profesionales. Por eso queremos que la palabra circule, que nos puedan conocer y nosotros como Red podamos conocer otras experiencias”.

El profesional dijo que así como los sectores antiderechos presionan y criminalizan a las mujeres, “lo mismo sucede en el ámbito de la salud. Somos alrededor de mil personas, en todo el país, que nos animamos a salir del closet y a decir que aquí estamos para garantizar derechos. Sin embargo, sigue pareciendo que mil personas somos pocas. Queremos aunar esfuerzos”, dijo Dalmasso. “Lo que sigue existiendo es que hay muchísima desinformación dentro del ámbito de la salud. El hecho de que tengamos la primera Cátedra electiva por el derecho a decidir hizo que muchas personas se acerquen. Desde el ámbito de trabajo, permanentemente tenemos que estar explicándole a colegas el Código Penal, el artículo 86º (que garantiza aborto no punible en las causales de salud de la gestante y abuso sexual) las guías de salud y demás. Hay profesionales que están en una instancia de no saber dónde posicionarse, pero por una cuestión de desinformación. Es muy difícil que alguien que se posicione por el sí, después vaya por el no. Es un proceso que se hace con las experiencias y la información”.