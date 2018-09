El próximo jueves Fox tendrá un programa doble con los estrenos de las segundas temporada de 9-1-1 (22 hs) y The Resident (23 hs). Las dos propuestas son parte de ese género que tiene en un pedestal a bomberos, policías y paramédicos (ER, Chicago Fire, The Night Shift, New Amsterdam, sólo por nombrar algunas) y muestra a sus personajes haciendo malabares entre vida profesional y familiar.

La primera cuenta con el aliciente de que está producida por Ryan Murphy (Glee; American Horror Story; Feud). El famoso número de emergencias sirve como conector de diversas historias al filo de la vida y la muerte en la ciudad de Los Angeles. Aquí mandan las situaciones límite y la rutina frenética de los héroes comandados por la oficial Athena Grant (Angela Bassett) y el bombero Bobby Nash (Peter Krause). En esta temporada Jennifer Love Hewitt se sumará en el rol de la operadora del servicio que le da nombre a la serie. El episodio estreno comienza con un terremoto, como para ser digno de la ciudad donde acontece la trama.

The Resident, por su parte, sigue al doctor Conrad Hawkins (Matt Czuchry) mientras da sus primeros pasos en un hospital. La propuesta intenta mostrar y desmenuzar el lado más sucio del sistema de salud norteamericano. Negligencia, juicios millonarios, mala praxis y un novato que intenta lidiar con ambos manchados más que con sangre.