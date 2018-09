Fuerzas de seguridad federales realizaron varios allanamientos en el marco de la causa que investiga a una megabanda de delincuentes que incluye a barras de fútbol, policías y miembros del Poder Judicial bonaerense, por la que están detenidos el ex juez de Garantías César Melazo, el ex fiscal Tomás Morán y el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn, entre otros.

Los operativos se efectuaron en comercios relacionados con un barra de Estudiantes, varias casas y en la oficina de la Sala V de Casación Penal, donde trabaja Marcela Mercado, secretaria del camarista suspendido Martín Ordoqui, acusado de asegurar impunidad a la banda.

Los allanamientos simultáneos realizados durante la mañana de ayer, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, fueron dispuestos por las fiscales Betina Lacki y María Eugenia Di Lorenzo. La hipótesis que manejan desde la fiscalía es que la megabanda se dedicaba a revender autos robados, robar viviendas y realizar estafas varias, entre otros delitos.

La causa, que venía avanzando con dificultades, se agilizó luego de que la fiscal Lacki lograra que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la ex División de Homicidios de la Federal intervinieran, tras considerar que la Bonaerense estaba implicada.

La PSA allanó las instalaciones del boliche La Reina, en Camino Centenario y 511, y la bailanta Mileño, en la misma zona. Ambos serían propiedad de Rubén “Tucumano” Herrera, ex barrabrava de Estudiantes, quien fue detenido en su casa en el country Grand Bell, en agosto pasado. También fueron allanados domicilios de otros integrantes de la barra de Estudiantes vinculados con Herrera. Otros operativos registraron la vivienda de la funcionaria Eugenia Mercado, secretaria de Ordoqui, suspendido por la Suprema Corte bonaerense por 90 días, y la oficina que ocupa en el palacio de Tribunales, en 7 y 56.

En el marco de la investigación, Ordoqui está imputado de los delitos de asociación ilícita, homicidio, encubrimiento y tráfico de influencias agravado, pero no fue detenido debido a los fueros con los que cuenta.