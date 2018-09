Lisandro López, capitán de Racing, volvió a hablar de su posible retiro. “A fin de año veremos si sigo o no, me juntaré con los dirigentes y con Diego (Milito). No sé si terminaré mi carrera en Racing, sé que para estar acá tengo que estar al ciento por ciento”, dijo ayer el Licha en TyC Sports. Además, el delantero opinó sobre el presente de la Academia, puntero de la Superliga: “Deseo que agarremos la punta y no la larguemos más, pero no creo que podamos. Es un torneo muy largo y seguramente volvamos a perder. Igual creo que estamos en un buen camino”.