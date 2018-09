Con una exaltada serie de tuits, Mauricio Macri salió a defender a la pareja de pizzeros que él visitó hace días y que decidió cerrar sus cuentas en las redes sociales por la serie de insultos que recibió desde la difusión del spot presidencial. “El único antídoto ante este veneno social que persigue inocentes es mantenerse unidos”, posteó el jefe de Estado y recomendó “aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás”.

Se trata del spot que Macri divulgó en sus redes sociales y que fue de notoriedad pública por el instante en que él les da un mensaje desalentador: “Abrieron en un momento en que vamos a tener recesión”.

La reacción del Presidente surgió luego de que Verónica y Federico, propietarios de una pizzería de Ingeniero Maschwitz, contaran que tras la visita presidencial recibieron vía web insultos y deseos que de les fuera mal en ese emprendimiento que había lanzado hace solo una semana.

“Estamos juntos, no nos van a amedrentar”, fue el primero de los seis tuits con que Macri lanzó un agresivo a la reacción de sus seguidores. Calificó de “veneno social” a quienes cuestionaron a la pareja y los diferenció de “los argentinos pacíficos”, que son los que ”tenemos que estar más juntos que nunca, tener templanza, esperanza y coraje”.

La embestida del presidente no terminó ahí. En otro tuit habló de “mensajes con lenguaje de odio” y “textos humillantes dirigidos a esta pareja que sólo quiere trabajar y crecer con su propio negocio”. Finalmente aseguró que “somos muchos más los que queremos que a la Argentina le vaya bien que los que desean que les vaya mal. No nos van a amedrentar ni a hacer retroceder hacia el pasado. Cambiamos”.

La difusión de la visita que tuvo lugar el miércoles y que fue publicada en el Facebook de Macri ese mismo día no tuvo las consecuencias prevista por la pareja. Durante una entrevista en el programa “Tipos raros”, por radio Punto Cero, Verónica contó que su intención “no fue mostrar políticamente que apoyo al presidente”.

Contó que detrás de su negocio hay personas que trabajan para ella y que hay una serie de proveedores, algunos de los cuales también iniciaron su emprendimiento hace pocos días. “Mi postura es que hay recesión, la estamos pasando mal, no importa: desde este lugar aporto esto, doy trabajo y veo la manera en que nos podamos ayudar entre todos”, dijo.

“Ese no fue el mensaje que quisimos transmitir y que evidentemente no es el que dieron”, lamentó la mujer quien, además, cuestionó al Presidente por “tomar decisiones que no nos benefician a nadie”. Sin embargo, continuó, su intención no fue hacer campaña porque, dijo, “no” le interesa quién esté en el gobierno. “No soy partidaria de nadie. Lo que quisimos fue dar el mensaje de augurio” de que “a pesar de la recesión, nosotros apostamos y la remamos”, añadió.

En cambio, desde que se publicó el spot “lo único que recibo son mensajes de enojos contra el Presidente, que yo lo entiendo perfectamente porque estamos todos mal. Pero no por eso hay que desearle a alguien que le vaya mal, que termine debajo de un puente, que me quede sin trabajo y que no pueda darle de comer a mis hijos”.

Verónica negó que le hayan pagado por el spot y aseguró que la visita del Presidente no estuvo pautada. Eso sí, aclaró que primero llegaron “tres chicas” encargadas de filmar la visita y que “y después vino él como a la media hora”.

“Putéenlo en 10 mil idiomas al Presidente porque está tomando decisiones que no benefician a nadie. Pero no pueden desear que a alguien le vaya mal por apostar (a un comercio). Yo tengo mucho para perder y ahora tengo más para perder porque la gente está enojada”, concluyó.