“Hay un demonio medieval suelto en el metro neoyorkino, logrando lo que parecía imposible: que el transporte underground de la Gran Manzana sea aún más infernal”, se inquietan voces muchas en redes sociales, de cara a cierta imagen viral, que ha logrado una sonada respuesta colectiva en Estados Unidos, oscilante entre la fascinación y el horror. Se trata, pues, de la fotografía de una mujer paseándose a sus anchas en el subte de NY, disfrazada con capa roja, patines y diabólica máscara, emulando uno de los numerosos y siniestros retoños del maestro flamenco El Bosco. Más puntualmente, uno salido de su obra Las tentaciones de San Antonio Abad, conocidísimo tríptico donde monstruos varios no logran distraer de sus meditaciones al sufrido eremita Antón Abad. Ni siquiera la criatura aviar de pico larguísimo que viste cual sombrero un rarísimo embudo metálico, coronado por una rama. Monstruo que tanto flechó a la modista y diseñadora Rae Swon, con residencia en Brooklyn, que decidió entonces fabricar un encantador traje, ciento por ciento perverso, que recreara al mentado personaje del artista neerlandés. ¿Por qué ese y no otro? “Siendo también sombrerera, me incliné por el que llevaba el bonete más particular”, cuenta la muchacha que trabaja por comisión, vía Etsy, y no descarta crear otros bichos de El Bosco para el inminente Halloween. Siempre y cuando la persona que se lo encargue, desembolse un monto cercano a los 475 dólares, precio que cobró por el disfraz de pájaro maléfico, auténtica conmoción online.