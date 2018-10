El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se mostró dispuesto a ampliar la mesa de negociación con los opositores para poder aprobar el Presupuesto 2019. “Nunca se restringió la negociación ni los acuerdos a un instrumento puntual. Estamos más que a disposición para encontrar acuerdos en todos los órdenes que necesita la Argentina para salir de este momento de crisis. El diálogo no se circunscribe al presupuesto”, sostuvo el ministro. En su entorno indicaron que los temas en negociación por ahora siguen siendo el Presupuesto y el consenso fiscal. “Pero podría ser más amplio, si la oposición quiere”, advirtieron.

Frigerio ofreció una conferencia de prensa tras la reunión de Gabinete, junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. “En general, la oposición dio mucho apoyo a la gobernabilidad. Y tener un presupuesto tiene que ver con eso, sobre todo éste, que es un presupuesto que equilibra las cuentas públicas a partir del cual el Estado nacional va a dejar de vivir de prestado”, afirmó el ministro del Interior. “Nos estuvimos reuniendo con intendentes de la oposición de la provincia de Buenos Aires y con ministros de Desarrollo Social de todos los partidos”, aportó Stanley.

“Estamos pidiendo mucha responsabilidad y mucha seriedad al momento de negociar cada punto en esa discusión”, señaló sobre las negociaciones para aprobar la norma que ajusta fuertemente las cuentas públicas. Cuando le preguntaron si el diálogo incluye a Sergio Massa (quien sostuvo que deben rehacer el proyecto), Frigerio eludió cual boxeador: “Nosotros hablamos con todos. No hay un dirigente con el que no tengamos diálogo en la República Argentina. Lo hacemos con los presidentes de los bloques del Senado, de Diputados y también con dirigentes con identidad propia, como es el caso de Massa”. “Nosotros no tenemos mayorías parlamentarias y claramente necesitamos de ese diálogo para obtener esta herramienta de gestión como es el presupuesto. Estamos aceptando propuestas superadoras de otros partidos”, remarcó.

Frigerio volvió a mostrarse autocrítico ante la situación económica y social. “Somos conscientes de que los resultados obtenidos hasta ahora no están en línea con lo que en su momento nos propusimos, y creo que la posibilidad de recuperar esa confianza pasa por cómo podamos sortear esta crisis tan compleja por la que atraviesa la Argentina”, dijo. Durante el fin de semana había destacado que el Gobierno perdió la confianza de la clase media. “En la medida en que podamos demostrar, como lo hicimos el año pasado en un contexto normal, que se podía volver a crecer y generar empleo productivo, realizando el plan de infraestructura más ambicioso mientras se avanzaba en una agenda de reformas institucionales, ahora en un contexto adverso tenemos que demostrar que somos buenos para manejar y minimizar los efectos de esta crisis, nos manejamos con solvencia sobre todo para que no afecte a los sectores más vulnerables”, insistió.