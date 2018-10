“Yo sí creo que puede ser reelecto. Tenemos que cuidarlo, no seguir licuando su capital político. Tenemos que pararnos bien como coalición de gobierno. Me parece que se han hecho cosas muy positivas en muchos aspectos. En otras se han cometido errores”, sostuvo ayer el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, acerca de las posibilidades de Mauricio Macri en 2019 durante una entrevista realizada en su viaje a Francia junto a su flamante pareja Tulia Snopek. Morales aseguró dijo que el Presidente “no tiene miedo” y subrayó: “No es una persona de tener miedo, no es De la Rúa, ¿eh?”. Curiosamente, Morales fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de De la Rúa.