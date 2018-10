La inversión productiva de las pymes se encuentra en su peor nivel de los últimos cinco años, según un informe de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Garantizar. En cambio, se produjo un salto en la negociación de cheques de pago diferido y el financiamiento de capital de trabajo. En el tercer trimestre, el derrumbe de las ventas en el mercado local en conjunto con las fabulosas tasas de interés, determinó que apenas tres de cada diez garantías financieras se destinara a la inversión productiva.

“Este número acompaña la realidad macro y microeconómica de las pymes, que requieren de un mayor financiamiento de capital de trabajo por la extensión en la cadena de pagos y no se encuentran tomando garantías para proyectos de inversión, sustanciado también en las mayores tasas de interés de las líneas de crédito”, indicaron desde la empresa Garantizar.

La situación económica no invita a las pymes a enfocarse en la ampliación de la producción. Según los datos de la CAME, la producción de las pymes industriales cayó en forma interanual un 6,4 por ciento en agosto, la cuarta baja de manera consecutiva. “Las altas tasas de interés y los niveles de endeudamiento junto a la dilatación en los plazos para cobrar son factores que repercutieron la rentabilidad del industrial”, analizó la CAME. Por el bajo nivel de actividad, la utilización de las instalaciones y de las máquinas es de apenas el 53,7 por ciento. Como contracara, sólo el 15 por ciento de las firmas planea nuevas inversiones de acá a fin de año.

“Al igual que el trimestre anterior, la mayoría de las garantías siguen destinándose a financiar capital de trabajo”, afirma la SGR Garantizar. El financiamiento del capital de trabajo le permite a las pymes poder sortear los enormes baches de liquidez dados por el deterioro de la cadenas de pagos. El índice de inversión productiva que confecciona la SGR se ubicó un 38 por ciento por debajo del tercer trimestre de 2017. “Las urgencias del presente dispararon la negociación de cheques y el financiamiento de capital de trabajo”, planteó.