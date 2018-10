El salón principal del Centro Cultural de la Cooperación, donde se proyecto el documental Milagro. La película, estuvo colmado. Además de los directores y guionistas del film, Cynthia García y Martín Adorno, hubo una larga lista de invitados. Entre ellos estuvieron el ex diputado Carlos Heller, la ex diputada Alicia Castro, el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el diputado al Parlasur, Jorge Taiana, Aníbal Ibarra, los diputados Agustín Rossi, Cristina Alvarez Rodríguez y Horacio Pietragalla, los actores Alejandra Darín, Gerardo Romano, Luisa Kuliok y Cristina Banegas, el compositor y cantante Peteco Carabajal; Atilio Borón, Orlando Barone, Carlos Ulanovsky, Florencia Saintout, Víctor Hugo Morales, Roberto Feletti, Juano Villafañe, Tristán Bauer, la representante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Mara Brawer, Estela Díaz, Horacio Verbitsky y la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. Entre los integrantes de la organización Tupac Amaru estuvo Coco Garfagnini. En los próximos días los autores del documental darán a conocer la agenda de dónde y hasta cuándo se proyectará el film.