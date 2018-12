Para agrandar más la leyenda

El púgil mexicano Saúl “Canelo” Alvarez aseguró estar “preparado para hacer historia” cuando enfrente hoy por la noche al británico Rocky Fielding, por el título de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tres meses después de convertirse en campeón mundial de los medianos ante el kazajo Gennady Golovkin. “Quizás muchos no le dan el crédito que se merece a Rocky Fielding, pero por algo es campeón mundial. Sé el riesgo que tengo enfrente, me preparé muy fuerte como siempre. Sé que va a ser una pelea fuerte, pero me gustan los retos y estamos preparados para hacer historia”, señaló Alvarez, quien en el Madison Square Garden de Nueva York buscará igualar los títulos en tres categorías diferentes de leyendas del pugilismo mexicano como Julio César Chávez.

Canelo es también campeón mundial superwélter por el Consejo Mundial (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo. El azteca se enfrentará hoy a Fielding, el actual rey de los supermedianos, luego de vencer en julio, en Alemania, al local Tyron Zauge por nocaut técnico.

“Fui a Alemania, nadie apostó por mí y gané. Aquí nadie confía en que gane pero creo en mí, vengo aquí como campeón y eso es lo que hacen los campeones: ganan. Esta es una gran oportunidad y estoy muy contento de estar aquí”, señaló el británico.

Luego de su victoria ante Golovkin, Alvarez presenta un récord de 50 victorias (35 por KO), dos empates y una única derrota (frente al estadounidense Floyd Mayweather Jr.) en su carrera, mientras Fielding cuenta con balance de 27 triunfos (15 por KO) y un único tropiezo.

Alvarez estrenará ante Fielding su nuevo contrato con DAZN, un servicio de suscripción especializado en deportes similar a plataformas como Netflix, que lo convirtió en el deportista mejor pagado de la historia, al firmar por 365 millones de dólares por 11 combates en los próximos cinco años.