Con toda la tristeza a cuestas, el presidente de Boca, Daniel Angelici, blanqueó la salida del técnico Guillermo Barros Schelotto, quien estuvo sentado a su lado y dijo a su vez que dejaba el cargo “en paz”, agradecido con la dirigencia y elogiando a los hinchas xeneizes. La máxima autoridad boquense calificó como “una gran desilusión”, la derrota en la final de la Libertadores ante River. “Lo mejor para Boca es empezar el año haciendo un cambio, buscando un cuerpo técnico nuevo, para empezar de nuevo”, subrayó.

Mientras un ex DT de la casa, Alfio Basile, recomendó a Román Riquelme para el cargo de manager porque sabe “una barbaridad de fútbol”. Además, Lisandro Magallán será el primer jugador en dejar el club, ya que seguiría su carrera en el Ajax de Holanda a cambio de diez millones de euros.

Cinco días después de la dura derrota con River en la Superfinal disputada en Madrid, Angelici anunció formalmente que el contrato de Barros Schelotto no será renovado. “Quiero agradecerle a Guillermo por los campeonatos que hemos ganado y por pelear la Copa hasta el final. El miércoles hemos charlado con los Mellizos con mucho afecto y de manera sincera. El club tenía que tomar una decisión”, dijo el titular xeneize, y admitió: “Asumí con mucho dolor no haber podido lograr el objetivo de ganar la séptima Copa. Hicimos todo lo que estuvo al alcance para llegar a una instancia que en nuestro país no se valora. La final la gana uno, a veces creo que no estamos preparados y que se puede perder; y me incluyo”.

Tras confirmar que no habló con ningún entrenador para definir al sucesor del Mellizo, Angelici concluyó: “Tengo la tranquilidad de haber traído un cuerpo técnico que siempre quise. Como jugador, Guillermo nos dio muchas satisfacciones. Es un ídolo de la institución. Sólo es un hasta pronto”.

A su turno, visiblemente tocado, Barros Schelotto afirmó: “Es lo mejor para Boca la decisión que tomamos. Hoy prefiero evitar contestar porque di todo. No quiero tener razón. Deseo lo mejor para Boca y les dejo mucho cariño a los hinchas”, dijo tras fundirse en un abrazo con Angelici. Así, el Mellizo dejó el cargo luego de tres años en el club, con el que consiguió dos títulos de la Superliga 2016 y 2017, aunque no pudo lograr la Copa Libertadores, a donde llegó en semifinales (2016) y la final (2018).