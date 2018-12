Amado Boudou se refirió a lo que fue su paso por la cárcel y lanzó duras críticas al decir que hay “una doble vara” para juzgar al kirchnerismo respecto de lo que sucede hoy en el gobierno de Cambiemos, al que acusó de incidir en la Justicia como ningún otro desde 1983. Además fustigó el uso de la prisión preventiva. “Si un ex funcionario puede perturbar una investigación, imaginemos a un ministro en funciones, ya bastante perturban la realidad económica con asiduidad”, afirmó.

El ex vicepresidente consiguió en las últimas horas la libertad provisional por el caso Ciccone tras abonar un millón de pesos en concepto de fianza para dejar el penal de Ezeiza. Había sido condenado en agosto a cinco años y diez meses de prisión. “Abogados muy prestigiosos dicen que lo que no puede pasar, sucede en ese momento en el país. Es así porque no hay un sistema de justicia, sino de administración de leyes”, aseguró, y opinó que “detrás de jueces y juezas” hay “alguien que marca” los fallos. “A los jueces les dicen cómo dictar sentencia”.

En su crítica al sistema judicial no dejó afuera al Gobierno. “Los propios diarios que los defienden cuentan las internas y cómo operan, no hay un caso de injerencia en el Poder Judicial en democracia como en este gobierno”, señaló. Agregó que “era obvio” a partir del decreto de Mauricio Macri que colocó a dos jueces en comisión en la Corte Suprema, algo que “en otro país sería un escándalo”.

Boudou dijo que nunca imaginó estar preso hasta el advenimiento del macrismo al poder. “Me parecía muy difícil afrontar dos momentos: cuando te colocan las esposas y cuando se cierra la celda”. También remarcó la “doble vara” en relación a otros casos. “Si un kirchnerista es sospechado, se lo debe castigar, y si es otro, hay que verlo”, graficó. Además, subrayó que el tribunal que lo condenó y lo mandó a prisión “también halló culpables a Menem y Cavallo por los sobresueldos y los dejó libres”.

En ese sentido, consideró “normal” que uno de los jueces que lo condenó, Pablo Bertuzzi, haya sido ascendido a la Cámara Federal. “Lo quieren para aplicar criterios ajurídicos y para que dicte prisiones preventivas”, dijo.

Sobre su reclusión en Ezeiza, manifestó que “se va tratando de tener una vida y no un calvario”. Recordó que “se convive con quince personas que no se conocen y que tienen cada una su angustia, con las familias afueras”. Contó que hubo muchas discusiones políticas “con gente muy inteligente, tratando de pasar bien el tiempo”.

Boudou se refirió en otro orden a cómo se visibilizó su caso pero no hubo un trato especial con la declaración de Gianfranco Macri, en relación a que nunca pagó coimas y descargó en su padre Franco. “No es noticia lo que dijo sobre su padre, algo muy miserable y horroroso”.

Finalmente, por en el programa "Secreto de sumario" por Radio 10, el ex vicepresidente opinó que “sería fácil decir que no me perdonan la estatización de las AFJP. Puedo estar equivocado en mis ideas pero no delinquí. Lo que no me perdonan es que no me rompí ni me doblé y fui leal a una idea. A los que se rompen y doblan los premian. Que sea castigado quien es final a una idea y al pueblo es algo tremendo”.