10 días después que grupos antiderechos de Entre Ríos se manifestaran contra la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 13 años en el Hospital Masvernat de Concordia, denunciando una falsa sobrevida del feto expulsado en la práctica, la Red de Familias Entrerrianas se concentró esta semana frente a la Casa de Gobierno para exigir la derogación del Protocolo de aborto no punible. “Es inconstitucional porque la Argentina defiende el derecho a la vida desde la concepción”, manifestó la abogada Carla Cancina, vocera de esa Ong. Ante las fake news de diferentes agrupaciones celestes, el ministerio de Salud de la provincia debió aclarar en un comunicado que la intervención respetó los pasos establecidos por el protocolo y refutó los dichos acerca de la sobrevida del feto. “Dada la conmoción que producen estas versiones, la manipulación perversa y la intimidación que se ha ejercido hiriendo profundamente la sensibilidad social, violentando los derechos de la niña y atentando contra la necesaria tranquilidad de los equipos de salud, se hace imprescindible aclarar que no es posible que ocurra sobrevida dentro de las condiciones establecidas por el ´Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo´, como no ocurrió en este caso.”