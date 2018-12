May celebró el acercamiento con Macri pero desestimó negociar por Malvinas

"La soberanía no está para ser discutida"

La primera ministra británica envió su tradicional mensaje de fin de año a los habitantes ingleses de las Malvinas y les aseguró que las "relaciones más cálidas" con el gobierno de Cambiemos no significan un posible avance en negociaciones por la soberanía argentina sobre las islas. Macri y May se reunieron en el marco del G20 pero no tocaron ese tema.