Mirtha Legrand cuestionó el accionar del presidente Mauricio Macri por tomarse vacaciones “en medio de los problemas que se encuentra atravesando la Argentina” y señaló que teme por los pronósticos económicos para el año que comienza.

La anfitriona de los almuerzos consideró en una entrevista que “si fuera presidente y tuviera un país en las condiciones en las que está ahora, con tantas necesidades en todos los rubros, no me iría de vacaciones”. “Si yo fuera él, me quedaría en Buenos Aires tratando de solucionar los problemas. La presencia es muy importante”, apuntó en conversación con Crónica.

El fuego amigo de Legrand llega tras el anuncio de un nuevo receso por parte de Mauricio Macri en el Sur. Sin contar las tres semanas que ahora comenzará a disfrutar en Villa La Angostura, a donde viajó ayer con su familia y donde permanecerá por lo menos hasta el 10 de enero, Macri ya lleva en tan solo tres años al frente del Ejecutivo más de 130 días de descanso.

Hasta mediados de abril de 2017, el Presidente acumulaba 64 jornadas sin trabajar. Desde entonces, se permitió varios fines de semana largos en los que, por ejemplo, participó de un torneo de golf en la Costa Atlántica o extendió visitas oficiales para dedicarle más tiempo al ocio, como el caso de su viaje a Sudáfrica en el contexto de la Cumbre de los BRICS, cuando se tomó unos días para hacer un safari fotográfico.

Tal vez la más recordada de sus "escapadas" haya sido aquella en la que se lastimó en pleno partido de tenis en Chapadmalal a pocos días de la desaparición del submarino ARA San Juan, que llevaba abordo 44 tripulantes. Las largas ausencias del primer mandatario, esta vez, tras un año en el que la administración Cambiemos dejó una inflación del 46 por ciento y una caída del PBI de más del 2 por ciento, fueron demasiado hasta para la conductora de la mesaza.