“Deja una historia de ética, de compromiso con nuestra historia. Fue el historiador más profundo que tuvimos acá en la Argentina”, aseguró Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sobre Osvaldo Bayer. El fallecimiento del escritor y periodista conmocionó a los organismos de derechos humanos que siempre tuvieron en él a un compañero incansable de lucha y denuncia.

“Se va Osvaldo Bayer. Se queda para siempre. Bajó los cuadros de los que masacraron a los pueblos originarios. Levantó las banderas de las luchas obreras y los derechos humanos”, señalaron los integrantes de H.I.J.O.S. Capital a través de su cuenta de Twitter y agregaron: “Abrazó la rebeldía con toda la capacidad de la ternura. ¡Hasta siempre, hasta todas las victorias!”. Bayer había sido nombrado por la regional Córdoba como “miembro honorífico de la agrupación” y le entregaron un pañuelo por su “trayectoria y compromiso con la memoria colectiva y con la defensa de los derechos humanos”. En aquel mayo de 2013 el escritor apuntó a los integrantes de H.I.J.O.S y señaló que “estos hijos siguen la lucha de sus padres, que estaban comprometidos con un mundo mejor”.

Bayer fue un profesional comprometido con los derechos humanos y con las historias de los oprimidos y olvidados por el Estado, siempre fiel a su condición de anarquista. Por ello Nora Cortiñas aseguró al enterarse de la muerte de Bayer a los 91 años que estaba “muy apenada. Deja toda una historia de ética, de compromiso con nuestra historia. Fue el historiador más profundo que tuvimos acá en la Argentina”, y agregó que “tuvimos muchos, pero él es el que deja más para las generaciones por venir. La historia argentina pasó en su vida. La retuvo, la transmitió y retransmitió. Es inolvidable. Puedo agregar que su ética y compromiso dejan mucho de herencia”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, que preside Estela de Carlotto, también expresaron su dolor frente a la ausencia física del autor de La patagonia rebelde y Los anarquistas expropiadores. “Nos sumamos a las despedidas y homenajes a Osvaldo Bayer, un pensador fundamental, un hombre indispensable y un amigo”, apuntaron las abuelas y recordaron que “su literatura nos acompañará siempre para comprender nuestra historia. Abrazamos a sus familiares”. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) afirmó que rendía “homenaje a Osvaldo Bayer, eximio historiador comprometido con la causa de la clase obrera, de los pueblos originarios y de todos los sectores históricamente discriminados y despojados”. Los integrantes de la APDH apuntaron que “su fallecimiento no impedirá que las nuevas generaciones conozcan su obra, la historia no revelada en los estrados oficiales, la historia de las luchas de los campesinos y obreros perseguidos en el sur profundo y de las acciones temerarias de lucha de quienes no soportaban vivir en una sociedad profundamente injusta”.

En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recordó que el escritor fallecido “fue consultor académico” de la institución y “lo reconocimos como maestro y compañero, ya que sus luchas nos iluminarán siempre”. También destacó que “puso su capacidad intelectual, sus saberes y sus talentos como escritor al servicio de las mayorías populares”. La CPM consideró que Bayer relató “las resistencias obreras, el genocidio de los pueblos originarios, la lucha de las mujeres, los crímenes de Lesa humanidad y las restantes violencias estatales, se tejen en su obra como una gran trama que nunca abandona la perspectiva de los oprimidos, quienes ocupan el centro de la historia y la esperanza emancipatoria de la humanidad”. Por último señalaron que “su trayectoria marca el camino de las luchas de hoy y las por venir. Los esfuerzos por impugnar el orden injusto de hoy, deben inscribirse en la historia que han amasado los pueblos”.