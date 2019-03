BIFE EN CAFE VINILO

El power dúo de cumbias, canciones populares disidentes y tangos queer formado por Ivi Colonna y Javiera Diego Fantin Schvarzer vuelve a los escenarios porteños luego de su exitosa gira por México. Este viernes Bife se presenta por primera vez en el Café Vinilo para realizar un recorrido fiestero por las canciones de sus tres discos Con Amor, Toda y Adentro, de los que sonarán ya clásicos como La Mondiola, Con tu amigo o Tupé, más algunas sorpresas. Un show íntimo en la calidez del Vinilo con un mix de sonidos acústicos y electrónicos para cantar y bailar toda la noche. Se pueden reservar entradas en cafevinilo.com.ar/event/bife

Viernes 1º de marzo a las 21 en Café Vinilo, Gorriti 3780.

8M: TEATRO, REFLEXION Y LUCHA EN EL CTBA

Sumándose a la jornada de propuestas de reflexión, construcción colectiva, activismo y lucha para el próximo 8 de marzo, el Complejo Teatral de Buenos Aires invita a las funciones de las obras Petróleo, El Cartógrafo y Pájaro de Barro, que serán especialmente realizadas para organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans.

Viernes 8 de marzo en el Complejo Teatral de Buenos Aires, Av. Corrientes 1530.

FIESTAS

Latexxx. Vuelve la fiesta fetiche por excelencia, sedienta de erotismos disidentes y diverses. Show en vivo de Elektra Insogne, musicalización de May Mc Laren. Además, perfos, visuales y feria. Sábado 2 de marzo a las 23 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Brandon Gay Day. Edición carnavalera para festejar el CarnaBrandon en nuevo lugar junto a les DJs Maxi Aubert, Lachina Venenosa y Ramiro Max Coll. Sábado 2 de marzo a las 23:59 en Beatflow, Av. Córdoba 5509.

La Warhol! Edición especial pre-feriado con fiesta de disfraces en nuevo lugar, más espacioso y con más gente, más barras y más regalos. Domingo 3 de marzo a las 23:45 en Chacabuco 947.

Fiesta BoludAH. Música y danza toda la noche. Rapea en vivo PAZ, DJ set de Juli Spandrix y Juano Beni. Glitter, brillos y más por Shibre.Co. Domingo 3 de marzo a las 23:45 en Berlín Bar, Almirante Brown 634, Quilmes.

La Cualquiera Fest. Vol. 5. Fiesta y carnaval con un show de Lía Crucet cantando en vivo. Premios al mejor disfraz, fiesta de la espuma, barra promo y sorpresas. Domingo 3 de marzo a las 23:59 en Auditorio Oeste, Av. Rivadavia 17.230, Haedo.

LaLeche. Vuelve la fiesta con una puesta totalmente renovada junto a Phil Romano, uno de los DJ más importantes del mundo, acompañado por tres DJs internacionales: Steven Redantt, Juan Manuel Antequera y Ari Panetta. Gogo dancers, show y sorpresas. Lunes 4 de marzo a las 23:59 en Malevo, Gascón 1040.

Amerikanbears. Fiesta aniversario por los 6 años ininterrumpidos de la fiesta de osos, cazadores, admiradores y curioses. Pop, electro, cumbia y mucho más. Sábado 2 de marzo a las 23:59 en Amerikanbears, primer piso de Amerika Disco, Gascón 1040.

TERTULIAS

La Teté. Primera edición de la tertulia trans con proyección y debate del film sueco Algo debe romperse, de Ester Martin Bergsmark. También habrá feria trans autogestiva junto a Daniel Blanco, Laguna, Ari Laxague, Valeria Licciardi, El Manicero y Lo De Frodo. Al finalizar, música de Nancy Duplaa y los eufóricos del género. Miércoles 6 de marzo a las 19 en Vuela el Pez - Club de Arte, Av. Córdoba 4379.

Reneteca. Continúa el ciclo presentando por Rene, para contar historias a través de canciones, imágenes de cine, libros, revistas y otras diversas formas de narrar. Sábado 2 de marzo a las 23:55 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

FERIA

Mercado Feliza. Más de 50 productorxs reunidos en un mismo espacio para promover el comercio diverso, justo y sin intermediarixs, con emprendimientos autogestivos lgbtiq+ y de todo tipo. Domingo 3 de marzo de 18 a 23 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

RECITALES

Susy Shock y la Bandada de Colibríes. Continúa en su 10° temporada de canciones, poesías y canto colectivo Susy Shock junto a Caro Bon, Sol Penelas, Solana Biderman y Horacio Vázquez. Baila Carla Fernanda Morales Leuchenco y como poeta invitadx: Mirco Mauricio Martínez Sasso. Viernes 1 de marzo a las 21:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Law Pop Reset. Law Pop presenta nuevo show y álbum en una celebración de cumpleaños entre amigues, con Law en voz y secuencias, U-lee como músico invitado y ambientación de Juan ilusorio. Viernes 1 de marzo a las 22:30 en Panda Rojo Espacio Cultural, Sarmiento 3096.

Los Besos. La banda liderada por Paula Trama continúa presentando su cuarto disco Copia viva, en esta oportunidad con un recital gratuito al aire libre en el marco del festival “Clave 13/17”. Domingo 3 de marzo a las 19 en la terraza del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Susi Pireli. Se presenta en vivo en un concierto gratuito para dar la bienvenida al primer fogón del mes. Viernes 1 de marzo a las 21 en Camping, Av. Pueyrredón 2501.

MARCHA

Por la implementación de ESI. Desde la Asamblea Feminista de Berazategui, constituida por mujeres y disidencias pertenecientes a organizaciones sociales, políticas, sindicales y autoconvocades, se organiza una marcha por la falta de implementación de la Ley Nacional N° 26.150 de “Educación Sexual Integral (ESI)”, para exigir su aplicación efectiva e inmediata. Sábado 2 de marzo a las 16 en calle 14 y Barrera, Berazategui.

DANZA

Menea. Primera edición del ciclo mensual de artes escénicas y danzas por y para disidencias, con muestras de estilos urbanos, expresión corporal-danza, rituales salvajes, danzas sucias y mucho más. Viernes 1 de marzo a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TEATRO

Calabozo en la 25. Nuevo espectáculo de Daniela Ruiz por la Asociación Civil 7 Colores Diversidad: corren los edictos policiales y las contravenciones, no hay Ley de Identidad de Género y cuatro personajes van a vislumbrar lo que ocurría en esas celdas donde existía la violencia pero también la amistad, el show y los sueños. Miércoles 6 de marzo a las 20 en La Carpintería, Jean Jaures 858.

Los abrazos huecos. Estrena una comedia turbulenta de Dennis Smith sobre los trayectos del amor, en un viaje de introspección tan personal como lleno de luz. Sábado 2 de marzo a las 20 en Abasto Social Club, Yatay 666.

CINE

Marilyn. En el marco de la muestra “Para todes, tode”, que inaugura el 9 de marzo, se proyecta el film de Martín Rodríguez Redondo sobre la historia real de Marcos, un peón de campo de 17 años apodado Marilyn por otros adolescentes del pueblo, en donde es deseado y discriminado en un clima de creciente opresión. Al finalizar la película se abrirá el diálogo con el director y la productora Paula Zyngierman. Sábado 2 de marzo a las 19 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

CURSO

Plasticidad de la imagen, plasticidad del género. Un recorrido caprichoso por el cine musical, el videoclip y los géneros, dictado por María Fernanda Alarcón. Martes 12 y 19 de marzo, dos encuentros intensivos de 18 a 22 en la Facultad de Crítica de Artes - UNA, Bartolomé Mitre 1869. Más información en [email protected]

ONLINE

Malas influencias. Ya se puede ver en las redes el nuevo video oficial de la canción que abre el disco Posqueer, última placa de la banda queerpunk Funerales, con dirección de Ale Arenas. YouTube: Funerales.

ASAMBLEA

Organizativa 8M. Convocada por Ni Una Menos para organizar la huelga feminista en todo el mundo, para pensar y activar el paro colectivo contra la familia heteropatriarcal y el confinamiento doméstico, contra la explotación de nuestros territorios, contra el abuso sexual de los machos en posiciones de poder, contra los femicidios y travesticidios, contra la criminalización de lxs migrantes, contra la clandestinidad del aborto y muchos temas más. Viernes 1 de marzo a las 18 en Mutual Sentimiento, Av. Federico Lacroze 4100.

FESTIVAL

Nos tiramos a la pileta. Escenario abierto con presentación de Maia Duek. Lecturas de Analía Bustamante, Fobia en la calle Paraguay, Lucas Gendrot, Saulo Ezequiel Trazado y Carla Yanell. Teatro por Gemma Ginovart Codorniu, performance de Clarisa Cancilla, burlesque de Sofía Zeta, música de Nikkie Warr y Nico Cavi y cierre con Julián Chacón, Elix Rempel e invitades. Sábado 2 de marzo a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

EXTRA

Carnaval Weekend LaLeche. Fiesta previa al Carnaval con música, barra de tragos y muchas sorpresas. Domingo 3 de marzo a las 23:59 en Malevo, Gascón 1040.

Carnaval Fetish Bearfatale. Este año el concurso Woof Argentina tendrá un ganador previo, el Mr. Bearfatale 2019, que será representante de la cultura Leather Bear para el calendario 2020. Lunes 4 de marzo a las 23:59 en Sitges Club, Av. Córdoba 4119.

Kermés de carnaval. La Escuela de Herrería Lesbiana cumple 1 año y realizará una maratón de juegos de kermés para festejarlo. Domingo 3 de marzo de 16 a 23 en el Taller la Gran Siete, Tinogasta 3969.

ENTRE RIOS

Kumbia Queers. La banda de tropipunk se presenta en vivo en el Carnaval Diverso de Paraná. Viernes 1 de marzo desde las 20 en La Vieja Usina, Gregoria Matorras de San Martín 861, Paraná.

7M: VISIBILIDADES LESBICAS

Torta Fest. Presentación de Chongas, el libro de historietas y humor gráfico lésbico de Agustina Casot. Luego, Ciclo epistolar lésbico: Mamá, ella no es mi amiga. Tijeretazo: lectura de cartas lesbianas por Salomé Wochocolosky, Virginia Cano, Carolina Cobelo, Mariana Komiseroff, Patricia A. Fogelman, Alejandra M. Zani y Jula Manyula, con presentación de Nadia Sol. Si sólo pudiera no olvidarme de nada: teatra lésbica erótica dirigida por Paula Amarilla. “Tortas que leen reaggetón”: un experimento de Romina Bernardo. Cinemacake, ciclo de cine lésbico, presenta a Lola Ghiglione. Además, “Lesbodramas animados de ayer y hoy”, con Sofía Arriola y Camila: leen Ximena Ramos y Po Shitza, música de Pau Fernández Caseres y micrófono abierto. “Alfie Paste it like a les”, por Rosarito Moledú. Karaoke hasta que salga el sol, conducido por Juana Chang. Carrera de Reyes: campeonato de Drag Kings con Lucy Bruniard y DJ set a todo perreo por Chocolate Remix. Jueves 7 de marzo desde las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Asamblea Lésbica Permanente. Intervención en el espacio público y tortazo al tarifazo para visibilizar nuestras existencias indisciplinadas, sabotear la heteronorma que transporta este sistema con nuestras existencias lésbicas, migrantes, pobres, precarizadas, trabajadoras, gordas, transbianas, negras, indias y sublevadas, para recordar a la Pepa Gaitán, asesinada en 2010 por el padrastro de su pareja. El encuentro será el 7 de marzo a las 17 en la boca del Subte de Plaza Miserere, y luego el traslado será hasta la estación de 9 de julio, leyendo un documento y agitando por el goce y la lucha lésbica. Luego, movilización al Congreso para apoyar la lucha por la absolución de Higui.

Envejecer juntas. Edición especial por el Día de la Visibilidad Lésbica en una cuarta edición del encuentro organizado por Sueños de Mariposas. Comparten sus palabras y su arte Camila Milagros, Jazz Castelló, Norma Castillo, Clodet García y Mariam Pessah. Además, música de mujeres y disidencias, proyecciones, fotografía por Gra Ramírez, micrófono abierto, feria autogestiva y sorteo. Jueves 7 de marzo a las 21 en Ambigú, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1829.