El senador radical Juan Carlos Moreno no seguirá en la vicepresidencia primera de la Cámara Alta a pesar del apoyo del radicalismo. Así, se busca descomprimir la sesión de renovación de autoridades, para la cual varias senadoras advirtieron que votarían en contra del radical pampeano por la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra. El radicalismo dejó pendiente la resolución acerca de quién ocupará ese lugar.

Marino informó hoy su decisión a la vicepresidenta y titular del Senado, Gabriela Michetti. Lo hizo a través de una nota. Esta tarde, en la sesión preparatoria, hará el anuncio oficial. El senador fue acusado por Claudia Guebel, una empelada de carrera en el Congreso, de militancia radical. La denunciante afirmó que Marino la “manoseó” y por esa causa es que el legislador consideró “prudente no aceptar” la nominación de la bancada radical para seguir en la línea sucesoria detrás de Michetti y Federico Pinedo.

"Me encuentro atravesando un proceso judicial por una denuncia que realizaron en mi contra. Tal como lo expresé en su momento, quiero reiterar mi inocencia en relación a la misma", dice la carta de Marino, en la que agradece “el apoyo de los representantes del interbloque Cambiemos". Se manifestó inocente y confiado en que el “desenlace judicial” de la causa así lo determinará. “Pero hasta que eso suceda, considero prudente no aceptar la postulación con la que me están honrando nuevamente", cierra.

La UCR defendió a Marino y el PRO afirmó que respetaría la decisión de sus socios políticos, pero el cuestionado senador optó por desistir luego de que en la reunión de Labor Parlamentaria de este mediodía varias senadoras, de distintos bloques, manifestaron su rechazo y que votarían en contra. Ahora resta saber quién ocupará el lugar de Marino, que le corresponde a la UCR. De momento, se barajan los nombres de la tucumana Silvia Elías de Pérez y la jujeña Silvia Giacoppo.