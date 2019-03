El gobierno de Venezuela liderado por Nicolás Maduro sentó sus bases para abrir un proceso de diálogo. La propuesta la dio a conocer el vocero y ministro de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez. En una entrevista a la agencia rusa Sputnik, Rodríguez explicó que el oficialismo tiene cinco puntos concretos para negociar con el antichavismo: respeto a la soberanía; respeto a la paz; levantamiento de las sanciones contra Venezuela; un mecanismo que permita dirimir las diferencias políticas entre Maduro y el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y por último la no injerencia de otras naciones en los asuntos internos del país. “Nosotros veremos qué trae la oposición en su propuesta”, apuntó Rodríguez. Desde el pasado 23 de enero, cuando Guaidó autoasumió competencias presidenciales, Venezuela vive una tensión que parece no tener límite. Desde el primer momento, el líder opositor fue reconocido por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, y con el paso de los días fue reuniendo más aliados. Por ahora la oposición venezolana no se mostró dispuesta al diálogo pero si lo hicieron otros países latinoamericanos como México y Uruguay. Recientemente el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, ofreció a su país como sede para el diálogo y el mandatario uruguayo, por su parte, volvió a reafirmar ayer su respaldo a Maduro.

En cuanto a la propuesta de convocar a elecciones que plantea el Grupo de Contacto convocado por la Unión Europea, Rodríguez desestimó esa posibilidad y recordó que en los últimos comicios de mayo de 2018 Maduro logró imponerse con el 67,84 por ciento de los votos. Además, subrayó que las elecciones cumplieron con todos los estándares internacionales: “Ya las elecciones presidenciales se realizaron, no solo con estándares internacionales, sino con el sistema electoral venezolano, que es el más blindado del mundo entero, más fiable que el sistema electoral de Estados Unidos, de España, y sin duda que el de Colombia”, remarcó. La oposición, sin embargo, sostiene que no tuvieron las garantías exigidas en la mesa de diálogo de República Dominicana celebrada a fines de 2017. En su defensa, Rodríguez aseguró que la oposición se negó a firmar un acuerdo y optó por el boicot para facilitar el intento de golpe de estado apoyado principalmente por Washington. “El boicot a la elección venezolana se hizo para argumentar la agresión que actualmente están intentando perpetrar contra Venezuela, el boicot se inició incluso antes de las negociaciones de Dominicana”, concluyó Rodríguez.