Tras la decisión del fiscal Carlos Stornelli de negarse a prestar declaración en la causa que lo investiga por una asociación ilícita con el falso abogado Marcelo D'Alessio y en paralelo a que la Corte Suprema rechazara un último recurso y abriera el camino al juicio oral en su contra por el Memorándum con Irán, la ex presidenta Cristina Kirchner denunció la existencia de "un sistema donde los opositores al régimen no tienen ni derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas toda la impunidad política, judicial y mediática".

La senadora publicó una serie de tuits al llegar desde El Calafate, donde pasó el feriado de Carnaval, y cargó contra el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos por no presentarse a declarar ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien investiga a Stornelli en el marco de una asociación ilícita a partir de la denuncia presentada por el empresario Pedro Etchebest, quien fue víctima de una extorsión por parte de Marcelo D'Alessio.

"Sí, el fiscal que fue fotografiado, filmado, grabado y whatsapeado con D’Alessio extorsionando a empresarios en la causa de las fotocopias, no se presentó a prestar declaración indagatoria en la que se investigan dichas maniobras de extorsión. Tampoco entregó su teléfono", destacó la senadora por Unidad Ciudadana.

Cristina resaltó que siempre se presentó, con o sin fueros, en los tribunales en las causas que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli llevan adelante en contra de ella, a pesar de que "siempre recusé a Bonadio" y de "no ser judiciables algunas -dólar futuro y memorándum- y carecer de pruebas en mi contra las otras".

La ex mandataria contextualizó que desde 1989 ocupó dos veces el cargo de diputada provincial, cinco veces el de legisladora nacional y dos veces el de presidenta y fue "en 2016, por primera vez en mi vida" que fue citada a declaración indagatoria.

"Ya van 15 indagatorias. Doce pedidas por Bonadio y 10 por Stornelli. Y algo inédito en la historia judicial argentina: la última vez, el día del cumpleaños de Néstor, me citaron a 8 indagatorias en un día. Un verdadero dúo dinámico... pero no son ni Batman ni Robin", describió Cristina las investigaciones abiertas en su contra por el juez federal y el fiscal en tono burlón.

"Hoy Stornelli decidió no presentarse a prestar declaración indagatoria en el proceso judicial en el que está acusado, junto a otros, de formar parte de una asociación ilícita por extorsión y espionaje ilegal en la causa de las fotocopias de los cuadernos, en la que él es fiscal", insistió la ex mandataria para contrastar las dos posiciones tomadas frente a una demanda judicial. Y concluyó: "Sólo durante las dictaduras se expuso tan claramente un sistema donde los opositores al régimen no tienen ni derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas toda la impunidad política, judicial y mediática".