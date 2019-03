“Lo de la Corte es una cuestión formal, es típico de estos pedidos”. Así, el ex titular de la AFI Oscar Parrilli se refirió al rechazo que el máximo tribunal hizo de su recurso y el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación al procesamiento por el memorándum con Irán.

“Es es un fallo que nosotros esperábamos”, agregó Parilli, quien a diferencia de la ex presidenta fue eximido de prisión preventiva. "La decisión de la Corte no tiene ninguna importancia en la cuestión de fondo”, destacó, al tiempo que consideró que “con esta decisión de la Corte, los grandes medios, Clarín, Infobae, La Nación y demás intentan tapar con esta noticia el escándalo de lo que significa la no presentación del fiscal Stornelli al pedido de indagatoria del Juez Ramos Padilla y también lo que está pasando con el dólar."

La Corte rechazó este mediodía el planteamiento de las defensas de CFK y Parrilli en contra del procesamiento dictado en diciembre de 2017. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal había rechazado primero los planteos contra ese fallo y el último recurso era la Corte, que hoy se pronunció en contra por unanimidad. La ex mandataria, Parrilli y otros funcionarios están acusados de haber firmado el memorandum de entendimiento con Irán como forma de encubrir el atentado a la AMIA.

Por Radio Con Vos, Parrilli relativizó el fallo, que coloca a los procesados a las puertas del juicio oral y público, y apuntó a un intento por desviar la atención de la denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D´Alessio por extorsión en el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos. "Con la denuncia de Etchebest se ha destapado una operación típica de la Justicia, los servicios de inteligencia y los medios", cerró Parrilli.