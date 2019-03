Hoy se estrena el primer capítulo de Fuera del silencio, un ciclo audiovisual de 8 entrevistas a mujeres que a través de la letra, la música, el cine, la dramaturgia y el humor han desafiado la estética patriarcal y se han transformado en referentes del feminismo actual. Inspirado en la consigna “No nos callamos más”, el proyecto cuenta con la dirección de Florencia Kirchner y la conducción de Gabriela Borrelli Azara y tiene como protagonistas a Valeria Lois (humorista y actriz), Mariana Carrizo (coplera), María Moreno (escritora), Maruja Bustamante (actriz y dramaturga), Elsa Osorio (escritora), Agustina Comedi (guionista y directora de cine), Paula Jiménez España (poeta) y Gabriela Cabezón Cámara (escritora). Los episodios del ciclo, producido por el Grupo Octubre, serán publicados semanalmente en la web de PáginaI12 y en la plataforma Octubre TV.

La preocupación que atraviesa a las distintas entrevistadas “es la disputa por una mirada distinta”, adelantó Borrelli Azara. “Pienso en la ensayística de María Moreno, por ejemplo, que tiene esa forma de espigar en la cultura popular y conectarla con otras expresiones más académicas para dar como resultado una escritura viva y festiva. Me parece que pocos intelectuales varones han logrado la fiesta y la lengua que ha logrado Moreno. O Gabriela Cabezón Cámara, que desa- fía el Martín Fierro, se apropia de la gauchesca, la actualiza y la pone en funcionamiento queer. Pienso también en Maruja Bustamante, que habla del biodrama, de la disidencia corporal, del Drag King, de lo que ella puede hacer con su cuerpo. Pienso en cuánto debe incomodar a un director de teatro todo lo que ella hace. O lo que hace Agustina Comedi, que se reapropia de un archivo personal, lo reactiva y le da un contexto político, sin dudas feminista”, detalló.

“El hecho de que se llame ‘Fuera del Silencio’ parte de esto que ya es como un vox populi en las movilizaciones feministas y que también nos está atravesando en términos sociales y políticos que es el ‘No nos callamos más’”, explicó Florencia Kirchner a PáginaI12, sobre el título que eligió para este ciclo. “Obviamente, nos falta mucho para poder competir con las estéticas mainstream, las instaladas, que son las que siempre estuvieron tomadas por manos patriarcales –advirtió la realizadora–, pero a raíz de toda esta lucha política y social que viene dando el feminismo se comenzó a abrir un espacio en el que empezaron a llegar contenidos muy valiosos como el que hacen las realizadoras, escritoras, artistas y comunicadoras que están en este especial”, agregó.

Al principio de cada entrevista se introduce, como un disparador para pensar el campo artístico de cada entrevistada, la historia de otras mujeres que en su momento también representaron un desafío para el sistema patriarcal. “Esa idea de Flor me pareció muy linda. Ella pensó en unir, por ejemplo, la figura de Tita Merello con Valeria Lois, o en periodismo la de María Moreno con Martha Ferro. Estas mujeres están unidas por una mirada feminista, sin lugar a dudas, pero también por estéticas que están fuera del patriarcado”, detalló Borrelli Azara. “Porque no se trata solo de ganar espacios en estéticas dominantes, sino de darle disputa a esas estéticas. El feminismo es la posibilidad de que todo sea diferente. No de pactar un lugar, sino de dar vuelta el mundo”, concluyó.

Estas ocho mujeres, que a través del arte y la comunicación llegaron para sacudir estructuras, dejaron a Kirchner y Borrelli Azara con ganas de más. “Nos quedaron muchísimos nombres afuera”, lamentó en este sentido la realizadora, quien adelantó que ya están pensando en un segundo ciclo que incluirá, entre otras, a las escritoras Marlene Wayar y Camila Sosa Villada.

Informe: Azul Tejada.

Mariana Carrizo.

Elsa Osorio.