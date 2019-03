La crisis radial no se detiene. Sin previo aviso, ayer las autoridades de la emisora RQP (FM 104.3) les comunicó a su plantilla de trabajadores que levantaba toda su programación. La decisión no fue acompañada de telegramas de despidos ni propuesta alguna de indemnizaciones para los trabajadores de parte del Grupo Prisa y del Grupo Albavisión, los gerenciadores de la frecuencia. Desde hoy, en la emisora ya no hay más programación artística y sólo se puede escuchar música reproducida ininterrumpidamente por computadora. El abrupto levantamiento de todos los programas de la emisora, cuyo eslogan es “la radio que pasa más música”, enciende las luces de alarma sobre la situación de Albavisión, el grupo del empresario mexicano Angel “El Fantasma” González, dueño también de Canal 9, que a fines del año pasado presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis y anunció el despido de cerca de 180 trabajadores. Las versiones que circulaban desde hace unos meses sobre la posible salida del grupo del mercado argentino de medios empieza a tener mayor sustento con la ruptura del convenio con Prisa y la decisión de convertir RQP en una mera radio de música.

Creada en 2011 en el 97.1 del dial de la FM, RQP buscó posicionarse en el mercado radiofónico argentino cuando en 2016 fue trasladada al dial 104.3, con mayor potencia. Hasta ayer, la emisora contaba con una programación encabezada principalmente por el exnotero de CQC Gonzalito Rodríguez (foto), que de 9 a 12 conducía RQP deluxe, y por la periodista Martina Soto Pose, que a partir de las 18 hacía Regreso RQP. El nombre de la emisora, RQP, obedece a las iniciales de “Radio Quique Prosen”, que fue el creador conceptual y primer director general de una radio cuyo futuro ahora es incierto.