Tras el discreto empate sin goles conseguido en Cochabamba ante Jorge Wilstermann en el debut, Boca irá hoy en busca de su primer triunfo en la edición 2019 de la Copa Libertadores cuando reciba a Deportes Tolima, a las 19.15, en la Bombonera. El equipo de Gustavo Alfaro, que pondrá a Tevez, Benedetto y Zárate juntos en ataque, viene con los ánimos en alza tras la goleada 3-0 conseguida el viernes frente a San Lorenzo. Por su parte, los colombianos llegan como líderes del Grupo G tras vencer 1-0 como locales a Atlético Paranaense en la primera fecha. Mientras tanto, a las 21.30, Godoy Cruz visitará a Sporting Cristal en Lima por el Grupo C. El Tomba igualó sin goles en el debut con Olimpia de Asunción en Mendoza; mientras que los peruanos perdieron con Universidad de Concepción por 5-4 en un partidazo jugado en Chile.

BOCA JUNIORS: Andrada; Buffarini, L. López, Izquierdoz, Más; Nández, Marcone; Villa, Zárate, Tevez; Benedetto. DT: G. Alfaro.

DEPORTES TOLIMA: Montero; Arboleda, Quiñones, Mosquera, Banguero; R. Carrascal, Vásquez, Robles; L. González, Albornoz; M. Pérez. DT: A. Gamero.

Estadio: Boca.

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Hora: 19.15.

TV: Fox Sports.

* Grupo G

SPORTING CRISTAL: P. Alvarez; Madrid, Revoredo, Merlo, Céspedes; Lobatón, Cazulo, Calcaterra; C. Gonzales, Herrera, C. Palacios. DT: C. Vivas.

GODOY CRUZ: R. Ramírez; Abecasis, Viera, Cardona, Aleo; A. González, Andrada, Bernardello, K. Gutiérrez; Lucero, S. García. DT: L. Bernardi

Estadio: Sporting Cristal (Lima, Perú).

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Hora: 21.30.

TV: Fox Sports.

* Grupo C