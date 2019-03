No hay nada como la mirada propia. Por más conocimiento que se tenga sobre un grupo social, ninguna interpretación puede captar con certeza el sentir y el pensar de quienes viven en carne propia una realidad que no es la de todos. Nadie mejor, entonces, que los mismos protagonistas para contar su propia historia. Con ese espíritu, desde la semana pasada Desafío 2019 (lunes a las 22 por C5N) tomó una decisión para celebrar: incorporó a su staff periodístico al colectivo La garganta poderosa. A través de tres cronistas mujeres, el colectivo nacido hace 15 años en la Villa Zavaleta realiza informes sobre diferentes aspectos de la realidad, desde su propia mirada. No sólo se trata de una mera cuestión estética: el colectivo villero se encarga de proponer, producir y editar -junto a El oso producciones, la productora del ciclo- cada uno de esos informes. La llegada de La garganta poderosa al ciclo que conduce Marcelo Zlotogwiazda representa un cambio en la pantalla chica: no es la TV y su lógica comercial la que aborda las problemáticas villeras, sino que son los mismos habitantes de los barrios populares quienes muestran al resto de la sociedad, a los “otros”, su visión sobre las cosas. Bajo el título de La mirada poderosa, los primeros informes estuvieron dedicados al “8M y el feminismo villero” y a “la infraestructura escolar en los barrios populares”. La villa sin subrayados ni prejuicios. Darles voz a los que no la suelen tener siempre ayuda a entender.