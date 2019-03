£El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, afirmó que su equipo, único puntero de la Superliga y que el sábado recibirá a un necesitado Belgrano, "es el mejor de los últimos 25 años" en la historia del club de Avellaneda y solicitó a los hinchas que acudan al estadio a apoyar a los jugadores que a falta de tres fechas buscan coronar el campeonato, más allá de la presión que le está ejerciendo Defensa y Justicia, escolta a sólo una unidad.

"Es el mejor Racing de los últimos 25 años. Que la gente venga recontra positiva el sábado. Los jugadores van a dejar el corazón y van a tratar de jugar bien al fútbol", indicó Coudet en conferencia de prensa desde el Cilindro de Avellaneda.

Coudet arengó a los hinchas de Racing para colmar la capacidad del estadio en la recta final de la Superliga que lo tiene como líder con un punto de ventaja sobre Defensa y Justicia. "Que explote el Cilindro, que nosotros vamos a estar a la altura. Creo en mis jugadores, en lo que disfrutan día a día", indicó Coudet sobre el encuentro de esta noche ante los cordobeses, que se encuentran en zona de descenso.

El Chacho no quiso referirse una vez más a la situación del volante Ricardo Centurión, separado del plantel, quien ofreció disculpas en una entrevista por televisión. "De Centurión no voy a hablar más", dijo en forma tajante.

Asimismo, el entrenador aseveró que ya no tiene "ninguna vinculación" con el representante Cristian Bragarnik y vinculó su continuidad en el club con la suerte del equipo en la Superliga: "si no salgo campeón, no sé si podré seguir", apuntó.

Finalmente, Coudet trazó una comparación entre su equipo y el escolta Defensa y Justicia, que visitará mañana a Patronato en Paraná: "nosotros somos el equipo grande, pero no el poderoso", en referencia a la supuesta incidencia del equipo de Florencio Varela en la AFA.