De viaje en Cuba para acompañar a su hija Florencia Kirchner, la ex presidenta Cristina Fernández se reunió el martes con el presidente Miguel Díaz Canel, con el que conversaron sobre la actualidad regional y la necesidad de mantener la paz en toda Latinoamérica. El lunes, ya se había reunido con su colega Raúl Castro, ex presidente y líder del partido comunista. Los encuentros se produjeron mientras en Argentina la justicia dictaba más procesamientos con prisión preventiva contra la actual senadora, en las escandalosa causas construidas para arrinconarla. "El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibió en la tarde de hoy (lunes) a la senadora y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner", reveló ayer el canciller cubano Bruno Rodríguez a través de su cuenta de Twitter. Desde el entorno de la referente de Unidad Ciudadana aseguraron a Página/12 que se trató de un encuentro "cordial" y que el viernes la senadora nacional estará de vuelta en nuestro país. La reunión con el Presidente también se conoció por la cuenta de Twitter del Ministro de Relaciones Exteriores cubano.

La ex mandataria viajó a Cuba el 14 de marzo debido a que su hija de 29 años se encontraba imposibilitada de volar de regreso a la Argentina por problemas de salud. Según se difundió en aquel momento mediante un video, los médicos cubanos le indicaron que no podía regresar debido a un linfedema que le dificultaba mantenerse sentada o parada por períodos largos de tiempo. La ex presidenta informó entonces a los distintos juzgados intervinientes que iba a salir del país. La mayoría respondió a la brevedad y de manera reservada, salvo el juez Claudio Bonadio que contestó a último momento y difundió la información. Estando en La Habana, se le dictó un nuevo procesamiento con prisión preventiva, la cual no se haría efectiva debido a los fueros legislativos. La decisión se tomó en el marco de la causa "Gas Licuado", en la que el perito David Cohen está procesado por haber falsificado la pericia en la cual se estimaron los presuntos sobreprecios. Además, en ese expediente intervino el falso abogado y operador judicial, Marcelo D'Alessio, preso por presunta extorsión.

Antes de viajar a Cuba, la ex mandataria denunció que el estado de salud de su hija se había deteriorado debido a la constante persecución judicial y mediática de la que era víctima. Florencia Kirchner tiene dos causas denominadas "Hotesur" y "los Sauces". Según informó el abogado de la familia, Carlos Beraldi, en ambas se presentó en la justicia en todo momento y avisó al momento de salir del país rumbo a Cuba, el 22 de febrero. Fue autorizada y no posee ninguna causa en la que podría quedar detenida. “La situación judicial se concentra en esos expedientes porque ella heredó esas propiedades de su padre”, afirmó Beraldi.