El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla lo espera en su despacho a las 11 de la mañana, pero según dejó trascender su abogado Roberto Ribas y como ya adelantó Pagina/12, Carlos Stornelli volvería a negarse a comparecer ante la Justicia, por lo que el juez lo declararía en rebeldía. Sin embargo, no puede ordenar su traslado por la fuerza pública ni detenerlo ya que posee fueros por su condición de fiscal de la Nación.

Para preparar el terreno del nuevo faltazo, el abogado de Stornelli viajó ayer por la tarde a Dolores y presentó una ampliación de la recusación a Ramos Padilla. En duros términos insiste con sacarlo de la causa por imparcialidad y exceder sus funciones como juez. El fundamento central de la nueva presentación es la exposición del juez que investiga la red de espionaje ilegal en el Congreso el 13 de marzo pasado.

Ramos Padilla "ha errado o confundido su función de Juez", afirma. "La cosa es más que simple, innecesariamente ha ventilado prácticamente el total del proceso, violando las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal y también en el art 157 del Código Penal" señala. Y descalifica la exposición que hizo Ramos Padilla ante la comisión de Libertad de Expresión como "fatigosa y extensa" y como un "espectáculo mediático".

La recusación alega que "es un proceso recién iniciado, en el que falta recorrer un largo camino, pese a los cual se han mencionado personas con liviandad e innecesaria premura. Estas personas han quedado señaladas de por vida por quienes escucharon las opiniones de Vuestra Señoría. que salvo creerse el dueño de la verdad, no cuentan con el grado de rigurosidad penal que la Ley exige".

Por otra parte, Stornelli argumenta imparcialidad del juez al afirmar que "una nota fotográfica lo ve saliendo codo a codo de la reunión en la comisión de libertad de expresión con un querellante. Esto a esta defensa le hace ruido; no es imparcial esa conducta. Ese letrado no estaba entre el público, estaba junto a Usted y esto no es un dato menor. No vemos fantasmas...hemos visto a alguien de carne y hueso". El abogado al que hace referencia es Maximiliano Rusconi, quien se presentó como querellante en la causa porque en uno de los documentos secuestrados se lo mencionaba, dando a entender que le iban a hacer una cámara oculta.

La primera recusación fue rechazada por Ramos Padilla y debe ser resuelta por la Cámara de Mar Del Plata. Todo indica que está nueva presentación recorrerá el mismo camino. Mientras tanto, Stornelli apuesta a que el expediente pase a manos de Julián Ercolini en Comodoro Py, reclamo que comparte con el procesado y detenido Marcelo D'Alessio, con el argumento que la jurisdicción de la investigación corresponde a la Ciudad de Buenos Aires.